“¿Sabes si hay vida extraterrestre?”: Sara García, la futura astronauta, aterriza en Alcalá del Río

“¿Sabes si hay vida extraterrestre?”. Por supuesto Sara García, la primera mujer española que será astronauta, no tiene respuesta a esta pregunta. Pero fue una de las que le hicieron los estudiantes del municipio de Alcalá del Río, en la provincia de Sevilla, durante un encuentro que mantuvieron con ella este viernes por la tarde. Aún así, la futura astronauta no se arredra ante las preguntas difíciles.

“Esa pregunta nos la hacemos desde hace muchos años. Por ello hay misiones científicas que intentan buscar vida en otros planetas. Lo haya o no, el hecho de buscar una respuesta a esta incógnita me parece fascinante”, contestó Sara.

Porque de preguntas, ciencia, espacio e incógnitas fue la tarde. “¿Qué se come en el espacio?” “¿Cómo se lavan los astronautas?” “¿cómo se siente ser la primera mujer española astronauta?”.

Aunque todo empezó, como no podía ser de otro modo, con una cuenta atrás.

- “¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!”

Rugió el salón de actos de la Casa de la Cultura de Alcalá del Río, y se fundió en un acalorado aplauso de todos los allí presentes para recibir a la que será la primera mujer española astronauta. El público, estudiantes del municipio sevillano y de la Escuela de Hapkido Choson, comentaban con estusiasmo, como si de otro tipo de famoso se tratara: “¡Mira, mira: es ella!”.

Los niños y niñas la reconocían a la perfección porque en el colegio han hecho trabajos de investigación sobre la científica. Muestra de ello son las numerosas cartulinas que se han desplegado en el hall de este edificio y que ella ha contemplado con curiosidad.

Después de este recibimiento hubo turno para las instituciones públicas donde Gema García, alcaldesa de Alcalá del Río y en representación de la corporación municipal, dirigió unas palabras a los asisitentes y a la futura cosmonauta.

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido Serrano, fue todo elogios: “Sara García es toda una revolución femenina en el campo de la ciencia, sirviendo de ejemplo a las nuevas generaciones que apuestan por ser como ella”.

Tiempo de regalos

Después llegó el momento de los regalos. Porque Sara García no vino a Alcalá a dar si no también a recibir. El primer regaldo fue la lectura de varios fragmentos de lo que es la primera Constitución Escolar Lunar que han elaborado los propios chavlaes, en concreto los del colegio público San Ignacio de Viar. Con rigor jurídico y pese a ser una ficción, este documento está basado “en el respeto, la igualdad y la diversidad para que tengamos una vida mejor en el espacio”, explicó micrófono en mano Herminio Rodríguez, maestro del centro. También reivindicó que “el futuro espacial no es cosa de adultos, sino que los niños tienen que decir mucho para que desarrollen esa conciencia ultraterrestre y no cometan los mismos errores que se han incurrido en la Tierra hasta ahora”.

Momento para el segundo regalo: la joven María Ángeles le entregó de una moneda lunar de nombre Selenite, y Noa le regaló un parche para que “se lo coloque en su futuro traje espacial y lo lleve con ella al espacio”. Sara, sin palabras, solo daba las “gracias”.

Alex y Daniela, vestidos con camiseta blanca como el resto de los presentes y con una pegatina con el rostro de la científica, se subieron al escenario con una diminuta semilla y su correspondiente macetero. Un ejemplar de jacaranda, “que simboliza a la mujer”, y que Sara ha tenido el honor de sembrar. “¡Madre mía, me van a dejar sin palabras! ¡Qué honor estar en Alcalá del Río!”, expresaba la futura astronauta.

¿Vocación de astronauta?

“De pequeña no sabía qué quería ser en un futuro, si científica, matemática o bióloga. Era un mar de dudas. Lo que sí tenía claro es que mi misión sería la de encontrar respuestas a grandes preguntas para hacer un mundo mejor”, explicó la de León a los menores. Porque ella no tenía vocación de astronauta, “fue casi una sorpresa, una casualidad”. Ella es científica que investiga y hace pruebas para la lucha contra el cáncer y, digamos, se encontró con la oportunidad.

Puede que no tuviera vocación definida pero sí que tuvo referentes: “Podría deciros algún personaje famoso, pero no me veía reflejada. Mis referentes, los que realmente me inspiraron, los encontré en la Universidad. Gente de mi edad que se atrevía a soñar a lo grande”. En esta línea, invitó a todos los asistentes a que “nunca se rindan porque podemos hacer grandes cosas si creemos en ellas. El cielo ya ni siquiera es el límite”.

Y más preguntas: “¿Cuál es el libro que te llevarías al firmamento?”. “Un ejemplar de Bill Bryson ‘Una breve historia de casi todo’”. Hasta les explicó el posible y duro entrenamiento que le esperaba en la Agencia Espacial Europa a partir del próximo 28 de octubre, una vez que llegue a Colonia (Alemania).

El regusto fue el de una tarde histórica en Alcalá del Río de lo que Sara García ha dejado constancia en el libro de oro del Ayuntamiento y hasta se lleva la bandera blanca y azul del municipio.

El cariño no le ha faltado, ni siquiera al final cuando se ha despedido entrelazando sus manos con la de estos alumnos de primaria. Ellos ahora conocen un poco más sobre el fascinante mundo del cosmos y seguro que aún guardan en la recámara muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Pero, como dice Sara, tener preguntas, tener incóginitas que descubrir es algo “fascinante”.