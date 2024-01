The Times lleva la polémica por el “Cristo homoerótico” del cartel de la Semana Santa de Sevilla hasta Reino Unido

La polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla no sólo ha trascendido la ciudad para alcanzar al resto del país, sino que la prensa internacional se ha hecho eco ya del “debate nacional” que ha suscitado la obra de Salustiano García. En concreto, el periódico británico The Times le ha dedicado una publicación bajo el título “Cristo homoerótico en los carteles de Semana Santa divide España”.

El redactor del artículo recoge diversos alegatos a favor y en contra que ha recibido el autor para concluir que “el país está dividido sobre si su imagen del Cristo resucitado es una figura de belleza o un exceso de mal gusto de sensualidad y homoerotismo”. De esta forma, un tema local que se convirtió en tendencia nacional apenas horas después de su presentación ha llegado hasta Reino Unido, uno de los países que reporta mayor número de turistas a la ciudad de Sevilla.

Al inicio de la publicación, el periodista del medio británico alude al “realismo exuberante de la imaginería religiosa católica española” y se pregunta si “se ha cruzado una línea roja” con el cartel oficial de “las famosas celebraciones de la Semana Santa de Sevilla”.

Al hilo, escribe que “los españoles se enorgullecen de la falta de mojigatería, pero las mandíbulas cayeron cuando el consejo de hermandades de Sevilla, cuyas procesiones son el pilar de la fiesta, dio a conocer el cartel el fin de semana”, refiriéndose a la reacción de los representantes del consejo en el momento en que se desveló el cartel.

Seguidamente, el redactor de The Times menciona el hecho de que “en pocas horas miles de personas habían firmado una petición exigiendo su retiro inmediato por no representar en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de esta ciudad”, en alusión a la recogida de firmas promovida en Change.org de la que informó este periódico.

Opiniones y explicaciones

“Los comentaristas de los medios se han alineado para elogiarlo o condenarlo”, explica el periodista, para dedicar el resto del artículo a exponer algunas de los comentarios expresados en redes sociales estos días. Entre ellos, destaca la postura de “líderes LGBT como Manolo Rosado” –por elogiar la obra como “maravillosa y rompedora”– y la contrapone a la del Instituto de Política Social (IPSE) –“un grupo cívico católico de derecha”, según lo define The Times– que lo tildó como “una verdadera aberración” que representa a un “Cristo sexualizado y amanerado”.

También recoge el redactor del periódico británico las declaraciones del “alcalde conservador de Sevilla”, José Luis Sanz, mostrando su apoyo al autor: “¿Es el cartel como el del año pasado o el anterior? No. Es diferente, valiente y arriesgado.”

Para terminar, la publicación de The Times indica que “el debate nacional” que ha suscitado el cartel ha llevado a Salustiano García “a defender su obra y explicar por qué utilizó a su hijo y la memoria de su difunto hermano como modelo para Cristo”.

En ese sentido, incorpora declaraciones de este artista de renombre internacional, quien atribuyó la controversia a “una falta de cultura, de no saber nada, de nunca haber estado en un museo o una iglesia, porque no he inventado ningún elemento que aparezca en la pintura”, tal y como refleja el artículo que ha llevado la polémica de Sevilla hasta Reino Unido.