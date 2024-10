La Universidad de Sevilla tendrá una Cátedra de Memoria Democrática

La Universidad de Sevilla (US) tendrá una Cátedra de Memoria Democrática. Después de la Hispalense anunciara a SevillaelDiario.es que prevé celebrar un homenaje al alumnado y profesorado represaliado durante el franquismo de la mano de la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia, ha cuajado la propuesta paralela de la institución académica dirigida al Gobierno de España de participar en su puesta en marcha. De hecho, en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 se contempla “una partida nominativa” para la Universidad de Sevilla dedicada a tal fin.

Fuentes de la Hispalense indican a este periódico que se envió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, un convenio de colaboración y una propuesta para crear una Cátedra “junto con” la citada asociación memorialista.

Por su parte, fuentes ministeriales confirman ese extremo, aseguran que el Gobierno de España apoya la idea y anuncian además que “en breve” comunicarán a la US la firma de un protocolo de intenciones en esa dirección. Además, en previsión para el año próximo, en el borrador de las cuentas estatales se prevé una partida presupuestaria en ese sentido, detallan las fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que advierten que el organismo no firma convenios sino protocolos como el que ahora propondrá a la Hispalense.

El precedente de Córdoba

Actualmente en España existen en torno a una docena de Cátedras de Memoria Democrática y en diversas universidades “en proceso de creación”. Las fuentes señalan en ese punto que, a partir de los próximos Presupuestos Generales del Estado, “se ayudará desde la Secretaría de Estado a las actividades que realicen”.

En Andalucía existe desde hace cinco años la Cátedra de Memoria Democrática en la Universidad de Córdoba, planteada por un grupo de profesores de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras animados por algunos miembros de colectivos memorialistas. Su objetivo es “la producción y transferencia de conocimientos y la promoción de actividades académicas relacionadas con la memoria democrática”, así como “contribuir, en definitiva, desde la perspectiva universitaria que le es propia, a un ámbito, el de la memoria democrática en sentido amplio, que desde hace ya algunos años concita un evidente interés social y ha galvanizado un importante movimiento cívico”.

A través de su programa de actividades y en colaboración con organismos o instituciones, como el convenio con la Diputación de Córdoba firmado en marzo de 2022, la Cátedra “pretende aportar a la sociedad en general y a la de su contexto inmediato en particular, perspectivas, iniciativas y materiales que contribuyan al mejor conocimiento, comprensión y promoción del deber de memoria, apuntado por la ONU desde 2020 como el quinto pilar de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Concentración de protesta

Al margen de esa iniciativa, que ha partido de la US, el movimiento memorialista no está nada satisfecho del trato recibido por parte del rector. Como ya informó SevillaelDiario.es, el rector va a citar a la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia para homenajear a alumnos y profesores represaliados en el franquismo, si bien este colectivo no tiene constancia de la fecha ni tiene constancia de que Miguel Ángel Castro haya respondido formal ni informalmente a sus solicitudes para mantener un encuentro.

“La Universidad de Sevilla sigue sin cumplir las leyes de memoria Democrática vigentes, que establecen la colaboración que han de prestar las Universidades en el fomento de la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática, y las acciones que debe emprender el Estado para promover el reconocimiento público de las víctimas del franquismo”, argumenta la asociación en su último comunicado (15 de octubre) para mantener la convocatoria de concentración de protesta para el próximo 24 de octubre, a las 12.00, en el patio del Rectorado “donde aún permanece esa placa infame e ilegal en honor al 'Duce Franco, y entregar al rector una cuarta solicitud con nuestras demandas”.

Por su parte, según ha podido saber este medio, el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Sevilla, constituido en octubre de 2023 e integrado por docentes de diversos centros, ha sido citado por el rector el próximo lunes 28 de octubre para mantener una reunión. Será el tercer encuentro con Castro (las anteriores fueron el 28 de noviembre de 2023 y el 15 de enero de 2024), en los que le hicieron entrega de un plan integral de acción en la materia del que no han tenido aún noticias, esperando que se empiecen a desarrollar alguna de las acciones planteadas.