Bruselas insta a España a que tome más medidas por la "grave situación" de la contaminación en Madrid y Barcelona

La Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España para que tome más medidas que atajen los incumplimientos en cuanto al exceso de contaminación del aire cuyos peores niveles se centran en Madrid y Barcelona. La misiva del comisario Karmenu Vella ha recordado que las administraciones deben poner en marcha "medidas adicionales a las existentes", según ha contado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha recibido el escrito.

"Me gustaría llamarle la atención sobre la grave situación de la contaminación en España", arranca la misiva fechada el 9 de julio. Ribera ha relatado este miércoles que Vella le ha pedido que se implementen todas las "sinergias posibles" para cumplir los compromisos del país en materia de contaminación para el año 2020. La carta ha sido reenviada al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y a la Generalitat catalana, según ha dicho la ministra. Aunque hay otras áreas con niveles fuera de la ley como Granada, ambas son las administraciones más relevantes que vulneran la normativa europea sobre límites de gases tóxicos.

El comisario de Medio Ambiente indica que los informes muestran que "continúa el exceso en los niveles de dióxido de nitrógeno que vulnera los valores de la directiva sobre Calidad del Aire". Y añade que "las medidas tomadas y anunciadas no han sido suficientes para solventar esas vulneraciones".

La carta "me parece pertinente en un momento en que se cuestiona la necesidad o no de adoptar más medidas o suprimir algunas de las existentes en las capitales", ha añadido Ribera en referencia al intento por parte de Martínez-Almeida – alcalde sustentado por Ciudadanos y Vox– de desmantelar la zona de bajas emisiones Madrid Central. Esa zona había paralizado el expediente de sanción europeo por rebasar los límites legales de dióxido de nitrógeno. El Ayuntamiento dejó sin efecto las sanciones para los coches que no respetaran el acceso restringido. Un juez ha suspendido cautelarmente esa moratoria tras el recurso de Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento se escudó en fallos del sistema de sanciones para paralizar las multas. Dos días después de iniciarse esa moratoria el 1 de julio, Martínez-Almeida argumentó que Madrid Central había empeorado la contaminación. Comparaba los meses en los que la medida había funcionado en fase de pruebas (sin multas) y en los que actuó a pleno rendimiento con el mismo periodo del curso anterior cuando las precipitaciones fueron muy superiores. Una tesis que los datos de concentración de NO 2 en la red de estaciones no avalaba.

La Comisión Europea, además, ha solicitado que se identifiquen "nuevas medidas adicionales. Ante la posibilidad de que se malinterpreten las voluntades de los responsables públicos pensando que se quiere hacer menos. Necesitamos hacer más", ha rematado la ministra en funciones.