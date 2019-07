Las trampas que usa Martínez-Almeida para decir que la contaminación subió debido a Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid que acaba de dejar sin efecto la zona de bajas emisiones Madrid Central al eliminar las sanciones por acceder a ella sin autorización ha añadido este miércoles que este área de tráfico restringido empeoró la calidad del aire de la ciudad: "La contaminación aumenta en 19 de las 24 estaciones desde la puesta en marcha de Madrid Central", aseguran. La información que ha ofrecido se refiere a porcentajes de variación de concentración de dióxido de nitrógeno entre el 30 de noviembre y el 18 de junio de la temporada 2017-2018 y 2018-2019.

Sin embargo, este análisis se refiere a un periodo en el que Madrid Central estaba en fase de pruebas y no había sanciones. Y compara años meteorológicamente opuestos. Un periodo muy húmedo con otro muy seco. 2019 está siendo el tercer año más seco del siglo XXI. "No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire", ha declarado el alcalde en su cuenta de twitter.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida, nada más llegar a la Alcaldía, eliminó las multas por acceder a Madrid Central para anular de facto la zona de bajas emisiones como había anunciado en repetidas ocasiones. Sin embargo, a la hora de argumentar su postura contraria a Madrid Central, el Ayuntamiento madrileño de PP y Ciudadanos (apoyados por Vox) ha echado mano de los datos de contaminación de todos los meses de la zona aun cuando estaba en fase de pruebas sin sanciones para los conductores que entrasen sin autorización.

Acotando así las mediciones, el Gobierno de Martínez-Almeida ha asegurado este miércoles que gran parte de la red de mediciones refleja peores datos ahora que hace un año. El análisis no aporta qué valores se han alcanzado. Es decir, la estación que peor parada sale en esta revisión es la de El Pardo que incluso en su peor dato de los últimos 24 meses se ha mantenido por debajo del umbral legal de este tóxico.

Sin embargo las multas de Madrid Central no fueron efectivas hasta mediados del mes de marzo de 2019. Es decir, hubo una fase de más de tres meses que, grosso modo, es la que ha instaurado Martínez-Almeida: la zona sigue, pero no hay ninguna consecuencia por cruzarla. De hecho, este miércoles, Ecologistas en Acción ha publicado una revisión de los datos oficiales de la red municipal de control de calidad del aire en la que el segundo trimestre de 2019, en el que sí ha habido sanciones efectivas, ha registrado los datos más bajos de polución por dióxido de nitrógeno.

Atmósfera adversa

Además, ese segundo trimestre de 2019 no ha contado con la ayuda de unas condiciones atmosféricas favorables. El tiempo ha sido seco. Precisamente el año pasado, al arrancar 2018, las cosas fueron totalmente opuestas. Está es la calificación por meses que hizo la Agencia Estatal de Meteorología según las precipitaciones: enero resultó húmedo. Febrero ha sido muy húmedo. Marzo ha resultado "extremadamente húmedo". Abril fue húmedo. Mayo ha sido húmedo y en la estación de Retiro "ha sido el cuarto mes más lluvioso de este siglo", acotaban. Junio fue normal.

En contraste, estas son las calificaciones meteorológicas que ha ido publicando la Aemet para la Comunidad de Madrid en 2019 durante los meses de Madrid Central: "Mayo ha resultado extremadamente seco". Abril fue "muy húmedo". Marzo fue seco, febrero resultó muy seco. Enero fue normal. Y se venía de un diciembre "muy seco". Sobre junio, este martes la Aemet ya lo calificó como el más tórrido registrado.

Contaminación en cada estación, mes a mes

Niveles de concentración de dióxido de nitrógeno en el aire en cada estación de medición de la red de Madrid, mes a mes, desde 2001. Destacada, la comparación entre 2018 y 2019

"Comparar solo con 2018, que fue muy favorable meteorológicamente, es una manipulación", ha dicho Ecologistas en Acción. Su responsable de contaminación, Juan Bárcena, insiste en que "cualquier normativa lleva aparejada un régimen sancionador. Si no, pierde su efecto. Es como decir, si no hace usted la declaración de la renta, no habrá multas".