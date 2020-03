DIRECTO | 8M: el feminismo sale a la calle para pedir la igualdad real

Con canciones y en un ambiente festivo, centenares de mujeres y hombres se han manifestado este domingo en Islamabad, Pakistán. A pocos metros, una protesta ultra expresaba su oposición al feminismo con amenazas y una breve lluvia de piedras que ha dejado tres heridos leves, según informa EFE. Los ultras han conseguido romper el cordón policial y una valla que separaba ambas marchas.

JUIF & Sunni-ittehad mullahs violently attacked us today at #AuratAzadiMarch2020 with rocks & chilli powder and 5 of our people got severely injured. What triggered them? Seeing women reclaiming public space.

This is the true & ugly face of this society that we march against! pic.twitter.com/c5VLJGvJ4B