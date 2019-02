El Gobierno suspende la subvención de 340.000 euros a los monjes del Valle de los Caídos por falta de "justificación" del gasto

El Gobierno no ha pagado en 2018 los 340.000 euros anuales que recibe la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el instrumento a través del cual se financia la vida de los monjes y su actividad espiritual en este conjunto franquista. La transferencia corriente se hace a final de año, pero en diciembre los monjes no han recibido esa cantidad, presupuestada desde Patrimonio Nacional, y tampoco hasta la fecha. El prior está en plena cruzada contra la exhumación de Franco y ha asegurado que no abrirá la puerta a los técnicos del Estado a menos que se lo ordene el Tribunal Supremo.

Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el motivo por el que no se ha traspasado el dinero a la treintena de religiosos es que "no se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificacion de esa subvenciones".

Aunque les han suespendido ahora la subvención, la opacidad ha rodeado siempre esta cifra de 340.000 euros. De hecho, el Tribunal de Cuentas hizo en 2013 un duro informe en el que afeaba a Patrimonio (dependiente de Presidencia de Gobierno) el descontrol en el gasto de este dinero público. Decía entonces el organismo que "no se elabora un presupuesto de ingresos y gastos ni se rinden cuentas de su ejecución (...). De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa". Además de alertar de algunos errores en las cotizaciones, concluye que se incumple la Ley General de Subvenciones por la falta de control público.

En 2017, el Gobierno sí aprobó un informe de fiscalización de las cuentas y, tras varias peticiones de información de eldiario.es, Patrimonio hizo públicas algunas de las partidas que se llevaban esa cantidad de dinero: Entre las facturas hay uniformes y excursiones para los 50 niños cantores, "limpiadora", "lavandera", reparación de electrodomésticos, gasolina, mosquiteras, "botellas de cera líquida" y el gasto telefónico de los religiosos. En lo que más gastan es en comida, concretamente 100.000 euros al año de media en alimentos.

Además de los gastos corrientes de los monjes, Patrimonio Nacional se hace cargo de las reparaciones y mantenimiento de todos los edificios del Valle, incluidas la abadía o la basílica. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la creó Franco en 1957 y los fines para los que se le da esa subvención pública son: "Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices, mantener el culto "con todo el esplendor que la Iglesia recomienda".