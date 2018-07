María Magdalena: nuevo libro repasa su figura desde restos de su ciudad natal

El libro "María Magdalena: percepciones desde la antigua Magdala", que desgrana la historia de uno de los personajes más misteriosos de la Biblia, fue presentado hoy en la iglesia de la que se cree que fue su ciudad natal, donde se desarrollan trabajos arqueológicos para desentrañar su historia.

"María Magdalena fue real. Los desafíos, las luchas y las alegrías de su vida fueron reales", aseguró la autora y presidenta del Instituto Magdalena, Jennifer Ristine, que con la obra recién publicada en inglés intenta reconstruir su imagen tras cuatro años de trabajo, estudio y reflexiones a la orilla del mar de Galilea, donde las referencias históricas indican que nació y vivió.

María Magdalena, una de las figuras femeninas más relevantes de la Biblia, fue la que persona que descubrió la tumba vacía de Jesús de Nazaret, según el Evangelio de San Marcos, y presenció su resurrección.

Además, es considerada santa por los credos católico y ortodoxo, del cristianismo, y el papa Francisco elevó su estatus litúrgico a "apóstol de los apóstoles".

"El libro que escribí es para públicos distintos, sobre todo para los guías turísticos y peregrinos que vienen a Magdala y tienen preguntas sobre María Magdalena", comenta Ristine a Efe y agrega que se siente inspirada por su figura porque "encarna el drama humano de la redención".

Para la escritora, la figura de María Magdalena "es el ejemplo de que no hay situación suficientemente grave o difícil que no pueda ser resuelta", y en el libro intenta transmitir el mensaje de que el debate sobre si fue o no una prostituta es secundario y probablemente erróneo.

"¿Era una prostituta o no lo era?", se pregunta Ristine, que lo considera "un asunto secundario" que, sin embargo, ve como "una mala interpretación".

Para la autora, "los restos arqueológicos de Magdala" evidencian que "procedía de una ciudad judía rica", así como "las inscripciones sagradas y los versos de la Biblia, que mencionan que cuida a Jesús con sus propios recursos", y por ello se podría plantear la teoría de que habría sido una mujer acaudalada y no una prostituta.

La inspiración de Ristine para escribir su libro fue la ciudad bíblica de Magdala, ahora un yacimiento arqueológico de más de 2.000 años de historia donde se exponen las estructuras de una antigua sinagoga, con los restos de la antigua sala de asambleas, el espacio de estudio o los baños de purificación, así como representaciones de la menorá (candelabro judío de siete brazos).

Sin embargo, destaca Ristine, el misterio de María Magdalena sigue vigente, y aún hay muchos detalles sobre su vida que no se han desvelado.

Para Marcela Zapata-Mesa, arqueóloga que dirige las excavaciones desde que se comenzaron en 2010, Magdala es importante como yacimiento que puede aportar información "sobre qué pasa con los judíos y los cristianos tras la destrucción del Templo de Jerusalén".

"Supone la posibilidad de encontrar el vínculo entre el judío y el judío que empieza a vivir como cristiano", cuenta, la arqueóloga, que agrega que podría ser "el lugar de encuentro" entre judaísmo y cristianismo.

No obstante, aunque, matiza, por ahora no hay referencias de presencia protocristiana en las ruinas, algo difícil de detectar porque los primeros cristianos de la época mantenían muchas tradiciones judías.

No obstante, solo se ha excavado el 15% de la antigua aldea, y en el futuro se podrá sacar a la luz "el pueblo del siglo I en su totalidad", lo que revelará más detalles del pasado religioso de un emplazamiento que en su momento de máximo esplendor tuvo la pesca como principal actividad económica.

Zapata-Mesa utiliza la Biblia y documentos de la época "como una fuente histórica más", y las referencias de que Magdala podría ser la villa de María Magdalena están en autores clásicos como Flavio Josefo, Plinio, Estrabón o en fuentes de los primeros peregrinos cristianos en Tierra Santa del siglo IV, aunque hasta ahora no hay restos arqueológicos que demuestren su presencia en el lugar.