Ir al trabajo, volver de la facultad, acompañar a un familiar al centro de salud, ir de compras, llevar y recoger a los hijos de las actividades extraescolares, salir a tomar algo el fin de semana. ¿Cuántos desplazamientos realizamos en nuestro día a día? Una acción tan cotidiana como ir de un punto A a otro B entraña, sin embargo, un factor decisivo: el sexo de quien la realiza.

Mientras que los hombres utilizan mayoritariamente el coche para sus desplazamientos diarios, las mujeres los hacen en transporte público. Así lo demuestran los datos sobre los perfiles de usuarios de distintos medios de transporte de ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia consultados por eldiario.es. Los últimos registros del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), por ejemplo, revelan que casi el 70% de los usuarios de los autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid son mujeres, una cifra muy distanciada del 47,5% de mujeres que se desplazan en vehículo privado.





Los factores a los que responde esta tendencia son numerosos, de naturalezas diversas e interrelacionados entre sí. El poder adquisitivo, el acceso a los recursos familiares, los sectores de ocupación, la distribución del tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidados. Son algunas de las variables que señalan Blanca Valdivia, socióloga, experta en movilidad y género y miembro de Col-lectiu Punt 6, y Cristina Valdés, Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y consultora en la EMT.





"¿Cómo es la vida cotidiana de unas y otros?", plantea Valdivia. "De media, las mujeres dedican cuatro horas y veinte minutos al día a tareas relacionadas con el hogar y la familia; los hombres, dos", explica la socióloga. Señala también que, además de las tareas domésticas y reproductivas, hay que tener en cuenta los sectores y áreas de ocupación: "en los polígonos industriales y las zonas periféricas de la ciudad se localizan trabajos masculinizados, lo que hace que la movilidad sea principalmente masculina y en vehículo privado".

Valdés, autora del trabajo 'La movilidad en la Comunidad de Madrid. ¿Una cuestión de género?', apunta en su estudio la importancia del factor económico en el uso del vehículo privado: "Se observa una cierta correlación entre el uso del coche y la renta en el caso de las mujeres, pero no en el caso de los hombres", explica. "Cuando un hogar tiene un solo coche lo suele usar el hombre; cuando hay mayor poder adquisitivo y hay dos, es ese segundo coche el que usa la mujer", explica. "Por tanto, no creo que se trate de una elección personal de hacer un uso más racional del coche, sino de una imposición por el poder adquisitivo", argumenta la consultora.





Carme Miralles, experta en movilidad y profesora de geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), considera que esta tendencia "no es algo exclusivo de España sino que se da en todo el mundo". Y señala la asociación que desde la publicidad tradicionalmente se ha hecho del coche con la masculinidad: "Los anuncios de televisión están masculinizados, y venden cosas que nada tienen que ver con el coche en sí sino asociadas a la masculinidad, como el éxito o la seducción", analiza la experta.

También, Floridea Di Ciommo, experta en movilidad sostenible y género cambiaMO, asegura que "se trata de una constante en todos los países del mundo: la mujer es la usuaria mayoritaria del transporte publico y de los desplazamientos a pie". "Hasta la actualidad se ha realizado una planificación tanto del transporte público como del privado orientada a la movilidad masculina principalmente domicilio-trabajo, cuando este tipo de movilidad no representa más del 30% de los viajes", según la experta.





Repensar la movilidad con perspectiva de género

"Para hacer políticas públicas que se ajusten a las necesidades de la población hay que contar con datos lo más completos y actualizados posible", reivindica Valdivia. Una opinión que coincide con la de Miralles, que apunta como medida a mejorar el desagregar la información por género y darle mayor periodicidad: "Sin información no se pueden hacer políticas públicas, y el género tiene que ser una variable transversal", explica la profesora.

El Ayuntamiento de Barcelona, cuenta la concejala de Feminismos y LGTBI del consistorio Laura Pérez Castaño, trata de llevar a cabo este planteamiento: "en este último mandato se ha tomado la decisión de incorporar la mirada de género y la transversalidad en todas las políticas". "Trabajamos con cada una de las áreas para que todos los planes del Ayuntamiento incorporen un análisis de genero previo a su aprobación", explica Pérez.





Fruto de esta transversalidad —en este caso, con la Concejalía de Ecología, Urbanismo y Movilidad y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)— ha sido la incorporación de las paradas bajo demanda en líneas de autobuses nocturnos (si bien esta medida se encuentra todavía en fase de prueba piloto). Barcelona no ha sido la única en poner en marcha esta iniciativa: en el último año otras ciudades como Segovia, A Coruña, Vigo o Bilbao han comenzado a estudiarla e implantarla.

Andar de noche: "El miedo te despierta la imaginación"

Pasadas las cuatro de la madrugada, Conchi, de 52 años, sale de su casa en dirección al Hospital de Bellvitge (Barcelona), donde comenzará su turno de limpiadora a las cinco de la mañana. Sin vehículo propio ni transporte público a esa hora, a Conchi no le queda otra opción que hacer el trayecto que separa su domicilio de su lugar de trabajo a pie. Un recorrido de escasos veinte minutos a pie a través de descampados, zonas de bloques con poca visibilidad, mala iluminación y ninguna presencia de mossos o guardia urbana. Veinte minutos de "tensión" y "paranoia".

De manera casi inconsciente, a lo largo de los últimos cinco años Conchi ha desarrollado estrategias para combatir la sensación de inseguridad: "Cambio de ruta, me escondo el dinero en el sujetador, pongo el móvil en silencio, no llevo reloj... Salgo vestida con la ropa del trabajo para no llamar la atención y así, si alguien me ve, que piense 'esa va a trabajar, esa no lleva nada'", relata. A veces, la sensación de inseguridad es más fuerte. Esos días Conchi lleva una navaja en la mano. "Me siento ridícula, pero incluso he llegado a pensar en dejarme las uñas largas por si alguien me ataca, poder identificarlo por el ADN", confiesa la trabajadora. "El miedo te despierta la imaginación".