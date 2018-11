La UE quiere reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050

2050 es la fecha que se marca Bruselas para acabar con las emisiones de gases que causan el efecto invernadero, fundamentalmente los combustibles fósiles. Así se desprende del documento de la Comisión Europea sobre la estrategia en materia de medio ambiente que presenta este miércoles el comisario Miguel Arias Cañete.

"El cambio climático es una amenaza global, y solo Europa no puede detenerlo. Sin embargo, a mediados de siglo, la UE tiene un interés vital en trabajar hacia una economía de emisiones de gases de efecto invernadero cero y demostrar que las emisiones netas cero pueden ir de la mano de la prosperidad", afirma la Comisión: "La UE debería estar en 2050 liderando la reducción emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero en todo el mundo."

Mapa de regiones climáticas de Europa Comisión Europea

Según la Comisión, "el propósito de esta estrategia a largo plazo no es establecer objetivos, sino crear una visión y un sentido de dirección, planificar e inspirar, así como permitir que las partes interesadas, investigadores, empresarios y ciudadanos desarrollen industrias, negocios nuevos e innovadores. y puestos de trabajo asociados".

Evolución del consumo energético hasta 2050. Comisión Europea

La Comisión reconoce en su documento, adelantado por El País, que la medida supondrá "inversiones adicionales significativas", si bien asume que la transformación implicará consecuencias "positivas".

Bruselas trasladará estas conclusiones a cumbre del clima de Katowice (Polonia), en la primera quincena de diciembre. "El 'status quo' no es una opción", sostiene la Comisión en su informe, si bien no especifica nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

Evolución de emisiones en Europa. Comisión Europea

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030, recuerda Europa Press. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y que avanzará hasta el 60% en 2050.

Aun así, la Comisión reconoce que esto "no es suficiente para que la UE contribuya a los objetivos del Acuerdo de París", y señala el papel fundamenta de la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes.