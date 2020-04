Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

"No des dinero a los españoles e italianos", le ha espetado un trabajador de los servicios de basuras al primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. A lo que el dirigente le ha contestado: "No, no, no".

A continuación, ha levantado su dedo pulgar sonriente. Holanda se está caracterizando en las negociaciones europeas por su bloqueo a un plan de recuperación ambicioso ante la crisis del coronavirus. Tanto el primer ministro como su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, han defendido que los planes deben basarse en préstamos y créditos, no en transferencias, y han dejado claro que después deberán aplicarse los criterios de gobernanza económica de la UE –con sus techos de deuda y déficit–.

Este mismo martes, el ministro holandés de Finanzas no ha excluido los recortes tras la crisis del coronavirus: "No podemos descartarlo".

Escribe Andrés Gil.

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

'Please! do not give the Italians and Spanish the money!'



Rutte: 'No, no, no'.



Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4