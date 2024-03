Agresión sexual en La Rioja, el 8M: “Hace un año la violaron, ahora han ido a por ella para que no siga con la denuncia”

El mismo día en el que miles de personas salían a las calles para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en numerosas ciudades de España, una mujer de Albelda de Iregua, un pueblo de La Rioja, era agredida sexualmente. La agresión se produjo el 8M, Día Internacional de Mujer, en el barrio de Arriba de la localidad riojana, una zona conocida por la Guardia Civil por su conflictividad. “Todo el pueblo de Arriba es un mercado de droga, la están introduciendo a los pequeños del cole”, asegura un vecino de la localidad a Rioja2.

La víctima, una mujer de 28 años, apareció en un descampado. Según cuenta la familia de la víctima, “el culpable está en Albelda de Iregua porque ella tiene conciencia de quién es, esto no viene de ahora, hace un año la violaron y le pegaron, denunció muy tarde y ahora han ido a por ella para que no siga con la denuncia, ahora se ha denunciado y con pruebas, porque hacen falta pruebas”.

Una brutal agresión sexual con consecuencias físicas y también psíquicas. “Lo físico al final se curará, lo peor son las heridas morales que no se le van a curar nunca. A ver si hace algo alguien porque ¿qué protección tenemos?, estamos cogidos de pies y manos. A ese señor, si me lo cruzo por el pueblo, no le puedo decir nada porque igual me la cargo yo. Imaginaos la impotencia”.

Esta nueva agresión sexual contra una mujer ha generado un gran revuelo en el municipio riojano. Revuelo y preocupación entre los habitantes que este domingo se concentraron en la Plaza Mayor para mostrar su rechazo a esta agresión sexual y su apoyo a la mujer víctima y a su familia. ‘No estás sola’ o ‘Albelda libre de violencia’ fueron algunos de los mensajes escritos en carteles que las personas asistentes lanzaron a la víctima y a la familia, además de gritos de ‘fuera’ o ‘hay que echarlos’ para mostrar su rechazo al delito cometido.

En una Plaza Mayor abarrotada, una vecina tomó la palabra para dejar claro la repulsa del pueblo: “Como albeldenses, estos comportamientos nos avergüenzan, no podemos ni queremos tolerarlos. Queremos que nuestras madres, hijas, nietas, vivan sin miedo y en libertad. Ni un paso atrás”. También un familiar de la víctima se dirigió a las personas asistentes. “Hoy nos ha tocado a nosotros, mi prima ha sido violada, le han dado una paliza”.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Sergio Ochagavía, quiso enviar palabras de ánimo a la víctima y a su familia además pedir calma y confianza en la labor que está realizando la Guardia Civil: “Esperamos y deseamos que pronto haya resultados, pero, por respeto a la familia, vamos a apoyarles y vamos a mantener la calma”.

La agresión sexual contra una mujer en Albelda de Iregua ha roto la calma de esta localidad riojana. “La gente está nerviosa, les vuelvo a pedir que sean cautos, que confíen en la actuación de la Guardia Civil que está investigando”, insistió el alcalde de la localidad a los medios de comunicación además de confiar en la justicia y que “se ponga al culpable o culpables ante la Ley y que se aplique con dureza”.

“Pronto habrá detenciones”

Este lunes fue la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, quien ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Y aunque la investigación continúa abierta, Arraiz confía en que pronto se realizarán detenciones. “Yo sé que todo el mundo está preocupado y se quiere tener conocimiento cuando ocurren hechos graves. Pero también hay que entender que es delicado, especialmente delicado”, ha insistido, además de valorar el trabajo de investigación que se está llevando a cabo para “detener al culpable o a los culpables de este caso”.

Según las cifras recogidas por Efeminista, en España se denuncian 13 violaciones al día, es decir, una cada dos horas y 55 agresiones sexuales al día (sin penetración), es decir, más de dos cada hora. Un número de denuncias que no dejan de aumentar, según el Balance de Criminalidad de Interior.