El arzobispo de Burgos excomulga a las diez monjas de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta “ha comunicado el Decreto de declaración de excomunión y la Declaración de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma”.

En un comunicado oficial, la diócesis responde al burofax remitido este viernes por las diez clarisas de Belorado en el que confirmaban su marcha de la “iglesia conciliar”, y aclara que “son las mismas hermanas las que han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica”.

“Ante esta decisión, es necesario recordar que la Declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal”, señala el comunicado de Iceta, que muestra su disposición a volver a acogerlas si hay arrepentimiento.

Al tiempo, recalca que “sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma: son las cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella”.

En este sentido, la diócesis insiste en que “las hermanas mayores siguen siendo una prioridad en nuestras preocupaciones”. Sobre esto, el comunicado recalca que “la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación”.