La celebración del Orgullo toma las calles de Madrid: "Las personas trans no queremos compasión sino leyes"

El orgullo recorre las calles del centro de Madrid. Una gran manifestación ha comenzado a congregar a miles de personas a lo largo de una de las principales arterias de circulación de la capital. La celebración del Orgullo 2018 impregna todo el centro de la ciudad, donde desde hace días tienen lugar actos y conciertos de reivindicación y fiesta.

A ritmo de batucada comenzaba el 40 aniversario del Orgullo en Madrid. El calor no ha impedido que el Paseo del Prado se llene de gente dispuesta a celebrar y reivindicar la igualdad. Las banderas arcoiris que representan el orgullo LGTBI se mezclan de forma notoria con otra menos conocida, pero que, precisamente este año pretende hacerse visible: la bandera del orgullo transexual, con cinco franjas de colores celeste, rosa y blanco, brillan como nunca. En esta edición en la que Madrid cumple 40 años de Orgullo, lo celebra reivindicando la "liberación trans".

Muestra de ello es la cabecera que recorre el Paseo del Prado portando una primera pancarta en la que se puede leer: "Conquistando la igualdad, transformando la sociedad". En este punto de partida participan representantes de los colectivos convocantes (FLGTB y COGAM) y representantes de sindicatos y partidos políticos.

La marcha, convocada por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), partirá a las 17:30 horas desde Atocha hasta Colón.

Cabecera de la manifestación del Orgullo 2018 en Madrid Olmo Calvo

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Economía Nadia Calviño; Begoña Villacìs y Albert Rivera (Cs), Íñigo Errejon o Lorena Sánchez Huerta (Podemos), son algunas de las caras visibles del panorama político. Sin embargo, ningún representante del Partido Popular ha hecho acto de presencia al no estar invitados por la organización, al "no apoyar ni la ley de Igualdad LGTBI, ni el Pacto de Estado frente al VHI, ni los compromisos de asilo, etc", según la organización. Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, se mostraba entusiasmada porque este es "es el año de la visibilidad trans, aunque ha costado mucho rescatar esa "T" a pesar de que estabamos ahí".

Gorka secunda la pancarta "Las personas trans no queremos compasión, exigimos leyes y educación". Lamenta no haber podido asistir al orgullo crítico pero hoy está aquí para revinidicar que es un "chico trans y no heterosexual". A sus 23 años lucha para conseguir ser aceptado, incluso en su entorno más cercano. "En mi familia no me querían presentar a mi sobrina de 4 años, el otro día la conocí y me presentaron como 'tita Ainoa', la peque dijo, 'no es tía, es un chico'", comparte Gorka con emoción. Por otro lado reconoce que los suyos empiezan a valorar que "ahora" es feliz.

"Aquí está la resistencia trans" o "nuestra pluma no se cura" son algunas de las consignas que grita con fuerza un grupo de adolescentes de entre los 13 y 17 años. Han decidido venir "a manifestarse y no sólo a la fiesta". Dos de ellas, Lucía y Carmen reflexionan entre las diferencias que hay entre la juventud LGTBI con gente más mayor. "Yo creo que los mayores son más invisibles, en ese sentido nosotras tenemos más suerte", dice la primera.

Fernando Grande-Marlaska participa en la manifestación del Orgullo. EFE EFE/J.J. Guillén

Eugenia y su pareja lleva una bandera del orgullo LGTBI donde ha plasmado un mensaje claro: "Madre orgullosa de un gay". Cuenta que cuando su hijo tenía 15 años le confesó que era homosexual, pero que años después le dijo "nunca tendría que habertelo dicho, porque es algo normal". Una reflexión que esta madre comparte para que "de una vez por todas, la gente asuma que es algo normal".

Manuel tiene 25 años y ha venido desde Jerez de la Frontera para participar por primera vez en la manifestación del Orgullo y lo hace con la bandera romaní colgada al cuello. "Aunque la gente piense que el pueblo gitano somos homófobos, somos un pueblo muy plural. Hay familias que lo aceptan y otras que no, igual que los payos", defiende.

"Madre orgullosa de un hijo gay", pancarta del Orgullo 2018

"Ley de Igualdad LGTBI y pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!" es lo que expresa la segunda gran pancarta que se puede encontrar en la manifestación. Unas reclamas que vienen siendo señaladas por organizaciones del colectivo y apoyada por diferentes entidades sociales como CEAR o Save The Children.

Para los conciertos, el Orgullo de Madrid cuenta con cinco escenarios repartidos por el centro de la capital: Plaza del Rey, Plaza Pedro Zerolo, Puerta del Sol, Plaza de España y Plaza de Colón. Este último solo será utilizado para el cierre de la manifestación central de este sábado, donde se leerá el manifiesto y tendrán lugar las distintas actuaciones musicales.

Asimismo, se han programado decenas de actividades de carácter cultural, como exposiciones o proyecciones cinematográficas, en distintos puntos de la ciudad. Todas ellas pueden consultarse en la página oficial del Orgullo.

Existe un teléfono gratuito 900 100 091, activo las 24 horas del día todos los días del año, para recoger cualquier información o denuncia por delitos homófobos que se produzcan. El Grupo de Delitos Contra la Orientación Sexual, dentro de la sección de Delitos de Odio de la Policía Nacional se ocupa de la prevención, seguimiento e investigación de cualquier delito de este tipo que pudiera producirse. Además, controlará a todo aquel que fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por LGTBfobia.