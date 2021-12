Algunas comunidades plantean reducir las cuarentenas como Estados Unidos

En pleno estallido de los contagios de la sexta ola, los presidentes autonómicos se reunirán este miércoles con el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Aunque no está en el orden del día, es previsible que se plantee como propuesta la posibilidad de seguir el ejemplo de Reino Unido o Estados Unidos, que han reducido el tiempo de aislamiento para los contagiados.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron el pasado lunes recortar el periodo de cuarentena de diez a cinco días para los contagiados de COVID-19 sin síntomas o aquellos sin fiebre cuyos síntomas se resuelven pasado este tiempo.

En un comunicado, los CDC explican que el cambio viene motivado por la demostración científica de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después.

Por eso, las personas que resulten positivas deberían aislarse durante cinco días y, una vez pasado ese período, si no tienen síntomas, continuar con mascarilla otros cinco días para minimizar el riesgo de infectar a otros.

Esta tesis es apoyada por varios responsables autonómicos, tanto de comunidades del PP como del PSOE, que pretenden plantear el debate en el Consejo Interterritorial. En la última reunión con Sanidad se tomó la decisión de que los contactos estrechos de contagiados no tuvieran que hacer cuarentena incluso si estaban contagiados con ómicron, cambiando el primer criterio de Sanidad que distinguía a los infectados con la nueva variante, que sí debían guardar aislamiento.

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, consideró este martes "razonable" una reducción de la cuarentena de diez a cinco días para los positivos asintomáticos de COVID-19 o con síntomas leves. Además, ha reiterado que esta ola es diferente a las anteriores, lo que va a requerir adaptar las medidas que se han aplicado hasta ahora.

"Vacunados, prevenidos y con otros datos hospitalarios, el Covid debe empezar a ser tratado "de otra manera", refrendó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El panorama de decisiones en la pandemia y las que aporta esta variante son diferentes por las características clínicas y epidemiológicas de ómicron", manifestó.

Sin embargo, Zapatero aclaró que Madrid no tenía pensado plantear este asunto en el encuentro con la ministra, como sí confirmaron otros responsables autonómicos a elDiario.es.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, también se mostró a favor de reducir las cuarentenas en los contactos estrechos sin síntomas. Aguirre ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno andaluz que la variante ómicron provoca más contagios, pero con menos incidencia clínica".

Lo que se está analizando es si, por ejemplo, es necesario que un contacto estrecho sin síntomas guarde cuarentena de diez días, si a todos los contactos hay que hacerle una PCR o un test, o si la trazabilidad de los casos se debería quedar sólo en aquellos no vacunados o que tengan síntomas, ha detallado.

Un tema de la Comisión de Salud Pública

Según Aguirre, estas cuestiones ya se han hablado con el Ministerio de Sanidad, que no se ha pronunciado sobre este tema. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se remitió simplemente al Consejo Interterritorial esta semana y explicó que se escuchará a los expertos antes de tomar una decisión.

La cuestión es que un cambio de política sanitaria como este debe pasar antes por la Comisión de Salud Pública, que reúne a los técnicos de Sanidad del Ministerio del ramo y de las comunidades autónomas. Ministerio de Sanidad. No está prevista una reunión de la comisión para los próximos días.

Aunque públicamente ha defendido el cambio, el viceconsejero madrileño ha matizado que esta medida tiene que ser primero analizada por la Agencia Europea del Medicamento y después estudiada por la Comisión de Salud Pública , que reúne a los técnicos de Sanidad del Ministerio del ramo y de las comunidades autónomas. No está prevista una reunión de la comisión para los próximos días.

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado que el tema no está "expresamente reflejado" en el orden del día. "El foro es el de salud pública y de ahí salen las propuestas de adaptación en la estrategia para que luego acordar en el consejo. En este momento no hay noticias, lo hemos visto en papers científicos pero no sé si hay suficiente evidencia", ha explicado Sagardui. "Si el criterio fuera ese, lo aplicaríamos como siempre hemos hecho, siguiendo directrices científicas", ha zanjado.