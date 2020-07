El Segrià (Lleida) registra nuevo brote en una empresa frutícola y ya suma 15

Lleida, 8 jul (EFE).- La comarca leridana del Segrià alcanza ya los 15 brotes activos por coronavirus después de que Salud haya confirmado un nuevo caso en una empresa frutícola.

Según ha explicado la gerente de la Región Sanitaria de Lleida, Alto Pirineo y Aran, Divina Farreny, en las últimas horas se ha detectado un nuevo brote en una de estas empresas, que acumulan más de la mitad de los brotes.

De hecho, de los 15 brotes activos, 11 se relacionan con empresas frutícolas del Segrià, si bien no se plantea la posibilidad de cerrarlas para evitar la propagación de casos, tal como ha asegurado el delegado del Govern en Lleida, Ramon Farré.

Por su parte, el resto de brotes se siguen ubicando en dos residencias, el albergue Jericó y una comunidad de vecinos del centro histórico de Lleida.

Fuera de la comarca del Segrià, y más allá del brote con nueve positivos de la Val d'Aran que ya se da por controlado, cabe recordar que también hay dos monitoras de colonias de verano contagiadas por COVID, una en Tàrrega (Urgell) y otra en Albesa (Noguera).

En este segundo caso, el AMPA del colegio organizador del ‘casal’ y el Ayuntamiento sí que decidieron suspender las actividades hasta que pasen los 14 días de cuarentena recomendados por Salud.

No obstante, estos dos últimos positivos en monitoras no pueden considerarse brotes ya que no cumplen con la definición de tres contagios en un mismo lugar.