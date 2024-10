Los estudiantes exigen en las calles conocer ya la nueva Selectividad: “Estamos dando las materias a ciegas”

Miles de estudiantes han salido a la calle este viernes para protestar porque no saben nada de la Ebau (Selectividad), que tendrán que pasar en junio. A pesar de que llevamos ya un mes largo de curso, ni alumnos ni profesores conocen los detalles del examen de acceso a la universidad, lo que está generando una gran incertidumbre y dificultando el trabajo en clase en 2º de Bachillerato. Las movilizaciones se llevarán a cabo en 30 ciudades de toda España. También se protesta contra la represión policial en una manifestación por los mismos motivos de la semana pasada en Murcia, donde los antidisturbios cargaron contra los estudiantes.

Coral Latorre, secretaria general del convocante Sindicato de Estudiantes, ha explicado en la mañana de viernes, frente a la cabecera de la protesta en Madrid, que “los estudiantes y los profesores están dando materia a ciegas porque no saben si lo que están estudiando va a entrar o no, hay una incertidumbre muy grande entre los alumnos de segundo de Bachillerato y de Formación Profesional que se presentan a la Selectividad. ¿Cómo es posible que un examen tan importante para nosotros, que determina nuestro futuro en la Universidad, todavía no esté publicado?”. Si no hay novedades para el lunes, advierten, habrá más huelgas.

Al finalizar las protestas, los estudiantes se han reivindicado. “Esto que hay aquí lo hemos hecho nosotros en cuatro días. Enhorabuena. Para que luego digan que los estudiantes somos vagos. Los únicos vagos son los que se sientan en el Ministerio de Educación y en las Consejerías Educativas. Esta mañana nos ha llamado el Ministerio de Educación para pedirles una reunión para este lunes. Les vamos a decir que si no publican ese mismo día el examen el próximo viernes volvemos a la huelga. ¿A quién afecta no tener el modelo de examen? A los de siempre, a los que no tenemos recursos económicos. A los que no tenemos dinero para pagarnos academias”, ha cerrado en Madrid el Sindicato de Estudiantes.

“Cada día se sale alguien de clase porque está agobiado”

“Cada día que nos dan algo de temario hay alguien que se sale de clase porque se está agobiando. Nos deja muy intranquilos que ni los profesores sepan lo que tenemos que estudiar. Esto nos puede repercutir a nuestro futuro y sentimos que estamos en desventaja respecto a otros cursos”, explican Anaís y Alba, estudiantes de Bachillerato, mientras los manifestantes corean cánticos como “ya queremos ver, ya queremos ver, que Educación publique el examen de una vez”, “”Ayuso escucha, estamos en la lucha“ y se lee en una pancarta dirigida a Educación: ”Si las excusas fueran notas sacarías un 10“.

“Está habiendo manifestaciones en más de 50 ciudades. ¡Es impresionante! Basta ya de silencio. Basta de destruir la educación pública. Así es como podemos conseguir las cosas. Hoy es un día histórico”, gritan los jóvenes desde los megáfonos.

“Se tiene la capacidad de sacar el lunes si es necesario ese examen, pero esperamos bastantes excusas. El Ministerio de Educación es el máximo responsable. Si tienen que estar todo el fin de semana trabajando, pues que están todo el fin de semana trabajando, pero aqui hay miles de estudiantes con una grandísima incertidumbre y lo que tienen que hacer es ponerse las pilas”, ha pedido Latorre.

En Castilla-La Mancha unos 200 estudiantes se han concentrado a las puertas de la delegación de educación de Castilla-La Mancha, en Toledo. para protestar por el examen “incierto” de acceso a la Universidad. “Saben desde hace meses que iban a cambiar el examen y aún no sabemos nada. Tampoco los profesores”, afirman alumnos y alumnas del IES Princesa Galiana de Toledo.

“¿Dónde está la PAU?”, “examen incierto, futuro desierto”, gritaban los jóvenes de segundo de bachillerato. La Policía Nacional ha tenido que cortar finalmente la Avenida Europa de la ciudad, en uno de los sentidos, por la afluencia de estudiantes, informa Francisca Bravo Miranda.

Amenazas de sanciones en Asturias

En Asturias, los estudiantes en huelga denuncian que algunos centros educativos están amenazando con sanciones académicas al alumnado si secundan el paro, según ha explicado a elDiario.es Asturias Malena Cortina, miembro de la organización convocante. Cortina ha afirmado que las sanciones se traducirían en la inclusión en sus expedientes académicos el día de hoy como una falta injustificada, lo que podría afectar “para el cómputo negativo”, informa Pilar Campo.

Asimismo, ha denunciado que hubo direcciones de centros donde la posición recordaba a la que se daba “durante la época franquista de ordeno y mando y nadie está por encima de mí porque incluso algunos nos han planteado que ni Inspección Educativa ni nosotros les íbamos a decir lo que tenían que hacer”.

En otros casos, los directores salían “a gritos” a decir al alumnado cuando les preguntaban por la huelga para advertirles que si la secundaban se iban a encontrar “con partes educativos”. Esta situación se produjo en los centros Pérez de Ayala, Pando, Cerdeño, Astures, Peñamayor, Vallín, Jovellanos, Calderón, Isla de la Deva, Batán y Jerónimo González, que se ubican en Oviedo, Gijón, Nava, Lugones (Siero) y Langreo.

Más de un centenar de estudiantes se concentraron en la capital asturiana coreando eslóganes como “No queremos PAU, queremos EBAU”, “Nuestro futuro no es un juego”, “Faltan profesores y sobran recortes” o “La FP no se vende”, mientras exhibían pancartas con los lemas: “Pánico antes de la Universidad” y “Examen incierto, futuro desierto”.

El Sindicato de Estudiantes da de margen al Ministerio de Educación hasta el próximo lunes para publicar los modelos de Ebau bajo amenaza, en caso contrario, de repetir protestas el próximo viernes.

Este cambio de modelo forma parte de la reforma más significativa que ha propuesto el Gobierno en 40 años. Supone el paso de la Ebau tradicional a un examen adaptado a la Lomloe, que irá introduciendo preguntas competenciales paulatinamente y la falta de información está generando inquietud en la comunidad universitaria porque, aunque no es el objetivo teórico del curso, la realidad es que el 2º de Bachillerato se dedica esencialmente a preparar esta prueba.

Aunque Educación ya ha aprobado las líneas básicas del examen y los rectores han realizado su propuesta de prueba, falta que las comunidades autónomas acaben de concretarla y publiquen algún modelo de referencia. Por el momento, más allá de generalidades como que solo habrá un examen (no se podrá elegir entre dos) o que la ortografía, estilo y coherencia de las respuestas puede valer hasta el 10% de la nota, lo único que se ha confirmado es que la prueba será los días 3, 4 y 5 de junio, representando una homogeneización nunca vista hasta ahora.

En cuanto al formato del examen, se prevé que haya menos optatividad en las materias, ya que cada asignatura presentará un único modelo de ejercicio estructurado en diferentes bloques, por lo que el alumnado tendrá que estudiarse todo el temario. Además, una de las novedades más relevantes es la implementación de una corrección común, algo que podría cohesionar la Selectividad a nivel nacional.