La mitad de las funcionarias soporta a diario situaciones sexistas

El 50 por ciento de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas, según una encuesta realizada por el sindicato de funcionarios CSIF, que ha convocado huelga de una hora el 8 de marzo para denunciar los incumplimientos en materia de igualdad.

Los resultados preliminares del estudio de CSIF, realizado a través de una encuesta a más de 4.000 hombres y mujeres, constata, según la secretaria Nacional de Igualdad del sindicato, Marian Mur, que en las administraciones públicas "aún se alojan comportamientos y comentarios que creíamos que ya estaban completamente superados" y que están "normalizados y tolerados".

El avance del estudio, según Encarna Abascal, secretaria de Prevención del sindicato, refleja que el 55 % de los encuestados reconoce que existe un humor sexista en su trabajo, es decir que se producen comentarios, chistes o vídeos a veces un poco subidos de tono.

Comentarios, como "yo sé lo que necesitas para que estés contenta" si ven a una compañera un poco de mal humor, son, según Abascal, "micromachismos, una violencia de baja intensidad que va calando poco a poco como una idea fina pero constante día a día, en la que muchas de las mujeres se pueden ver representadas" .

Otros datos de la encuesta son: el 40 % se ha sentido discriminada por ser mujer ("ninguneos o indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros", según Abascal) y el 32 % ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer, como "ya estás con tus días del mes" o "como tienes niños pequeños", si la ven un poco más nerviosa.

El 6 % ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del centro de trabajo y el 9 %, correos electrónicos o wasaps de naturaleza sexual.

Además, el 17 % ha sufrido contacto físico no deseado, como roces en el hombro, manos, cintura, espalda o acercamiento excesivo en una conversación sin respetar la distancia mínima.

Pero, a pesar de estas situaciones, el 86 % no comunica estas situaciones a la organización porque un 77 % asegura que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen, o bien pueden tener miedo a las represalias, a que se las estigmatice y se ponga en duda su profesionalidad.

Por todo ello, CSIF propone protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo.

El sindicato pide que se erradiquen los casos de abusos, que se instauren medidas cautelares de protección hasta que se puedan demostrar y se creen entornos de trabajo donde reine el respeto.

Por el "clamor ante esta discriminación que aún existe", según Mur, CSIF convocará el Día Internacional de la Mujer una huelga propia de una hora en todos los turnos.

Por ello quieren la huelga y por los incumplimientos dentro de las administraciones, para que asuman los compromisos "que a veces quedan en titular".

El sindicato sigue reclamando que se comience a aplicar el protocolo de acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado y se cumpla el pacto de Estado contra la violencia de género, en concreto su propuesta de reservar el 2 % de la oferta de empleo público para las víctimas y la exención de la tasa de examen para ellas.