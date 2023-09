Igualdad pide acompañamiento institucional para las víctimas que acudan a sus casas a recoger enseres

El Ministerio de Igualdad ha propuesto este lunes que se garantice el acompañamiento institucional en el momento en el que una mujer víctima de violencia machista acuda a su casa a recoger los enseres cuando se haya producido la ruptura de la pareja o haya anunciado su intención de separarse.

Es una de las principales medidas que Igualdad ha trasladado en la reunión del comité de crisis convocado para evaluar los últimos asesinatos machistas confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que en el mes de agosto ascienden a 7, dos más en septiembre, y que suman 42 desde que empezó 2023.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha asegurado que el comité ha constatado que el momento de la separación así como la recogida de enseres implican especial riesgo para las mujeres que sufren violencia de género. La propuesta de Igualdad obedece, por tanto, a la “evidencia” de que el momento en el que una mujer víctima de malos tratos acude a la vivienda para recoger sus cosas es “un momento de riesgo”, tal y como también ha resaltado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que se ha mostrado convencida de que si existiera este recurso, las mujeres en situación de violencia lo demandarían.

Rosell ha recordado el crimen de Alzira (Valencia), en el que la víctima fue asesinada por su expareja precisamente en el momento en el que acudió a su domicilio a recoger sus pertenencias, algo que también sucedió en el caso de la mujer asesinada en Córdoba.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado que cuando los casos están judicializados, la policía de paisano puede acompañar a las mujeres que van a abandonar su vivienda, o bien estar presentes cuando los hombres son quienes lo hacen y acuden a recoger sus cosas. En los casos en los que no existe denuncia, Igualdad propone que comunidades y ayuntamientos ofrezcan acompañamiento institucional para que las mujeres no dependan de su círculo cercano, algo que, ha remarcado, no garantiza su seguridad.

“El Estado proactivo significa esto, pensar donde hay huecos de protección y proponer medidas”, ha afirmado.