Igualdad pide explicaciones a la directora del Instituto de las Mujeres por sus contratos con ayuntamientos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide “explicaciones” a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. Redondo ha contestado así tras la publicación realizada por El Español.

El periódico ha contado que la directora y su pareja han obtenido durante dos años encargos para gestionar puntos violetas y otras actividades relacionadas con la igualdad de las mujeres por valor de 250.000. 64 de ellas fueron adjudicaciones directas, insiste el medio.

Sin embargo, la información explica que en uno de los casos donde sí hubo concurso (el del Ayuntamiento de San Fernando de Henares en Madrid) y siendo García ya alto cargo de Igualdad, al procedimiento se presentaron tres entidades, pero todas relacionadas con García y su pareja. Una de las concursantes realizó una oferta mucho más ventajosa económicamente, relata la noticia.

La directora del Instituto de la Mujer ha explicado que, actualmente, no posee más del 10% de la sociedad (lo que quedaría por debajo del máximo legal, aduce) porque ya vendió la mayoría de la propiedad a su pareja. El medio explica que, según el Registro Mercantil, esa venta de participaciones se realizó en marzo de este año cuando García ya era directora. La alto cargo contestó a El Español antes de la publicación de la noticia: “Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer”.

Tras la publicación, la ministra Redondo ha dicho en el Congreso de los Diputados: “Voy a pedir explicaciones y voy a escucharla”.

La elección de García para ocupar su actual puesto llegó con polémica por declaraciones como “las mujeres trans no existen” o referirse a la “dictadura queer” o el “delirio queer”. Su nombramiento encendió ataques casi inmediatos de Sumar, a pesar de tratarse de un cargo del Gobierno del que forman parte.