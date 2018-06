Las sociedades científicas y médicas se unen contra las pseudociencias

"Es posible que estemos en los comienzos de una crisis de la ciencia básica que, de seguir, desembocaría en una Nueva Edad Media". En 1985 el filósofo Mario Bunge advertía en su libro Pseudociencia e Ideología sobre los riesgos de aquello que hoy algunos llaman posverdad y de la necesidad de atraer a la ciudadanía al pensamiento científico.

Este jueves, más de 30 después de aquel reclamo y cuando más de la mitad de los españoles confían en falsas terapias sin fundamento científico, las sociedades científicas han decidido dar un paso adelante para tratar de poner freno al problema, asegurando que "permitir el desarrollo de las pseudociencias, no solo es un enorme negocio", sino que también "es un camino para mantener a la sociedad sumida en la ignorancia y en la docilidad".

Esta afirmación la han hecho de forma conjunta la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) que se han unido para organizar unas jornadas que se celebrarán a lo largo del día de este jueves en la Universidad Complutense de Madrid.

En el evento participarán una decena de investigadores que analizarán cómo la pseudociencia se ha hecho un hueco en diversos campos, especialmente en la sanidad. Los organizadores han identificado este fenómeno como "una plaga, a la que hay que combatir con toda firmeza" y cuya erradicación requerirá "enormes esfuerzos de divulgación pedagógica" y "decididas políticas científicas".

En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la FACME, Fernando Carballo, ha asegurado que "es fundamental que todas las organizaciones profesionales serias nos pongamos manos a la obra para informar mejor y estar al quite de las falsas informaciones" y ha dado un toque de atención a la comunidad científica y médica, asegurando que "tenemos que ponernos las pilas, porque no basta tener razón, sino saber explicar por qué se tiene y hacerlo de una forma que entienda toda la población".



Nuevos ministros contrarios a las pseudociencias



Carballo también ha insistido en la necesidad de realzar "el valor de la ciencia como motor de conocimiento en un país avanzado como el nuestro" y en este sentido ha reconocido que "los nombramientos de Pedro Duque como ministro de Ciencia y de Carmen Montón como ministra de Sanidad son una buena noticia, porque ambos se han manifestado siempre contrarios a la pseudociencia y a las falsas terapias".



Sin embargo, Carballo ha destacado que "el gran reto" al que se enfrentan ambos ministros "es poner en marcha políticas de rearme de la investigación científica y de la atención sanitaria", por lo que "la lucha contra las pseudociencias es, ante este enorme reto, algo que se podría calificar casi de anecdótico".



Pedro Duque y Carmen Montón, nuevos ministros de Ciencia y Sanidad respectivamente

Este profesor titular de Medicina en la Universidad de Murcia ha participado en la jornadas con una ponencia en la que ha insistido en que la investigación científica es el único método para validar una terapia. "La única forma de comprobar si un producto tiene indicación terapéutica es a través de la investigación científica, todo lo demás, está fuera de la medicina y de la ciencia", ha concluido.



También ha criticado la consideración de los productos homeopáticos como medicamentos que establece la nueva normativa aprobada el pasado mes de abril. "Los productos homeopáticos y otros similares no son medicamentos y no se pueden considerar como tales" y ha insistido en que "mezclar el concepto de medicamento validado con otros productos que no tienen efectos terapéuticos demostrados", puede causar confusión entre la población. "No se puede trasladar a la opinión pública que algo que no tiene indicación terapéutica puede ser utilizado como tratamiento".



El cáncer, "un campo abonado para las pseudoterapias"



Además de los falsos tratamientos que afectan al conjunto de la medicina, los especialistas destacan el caso de los afectados por algún tipo de cáncer, ámbito sobre el que realizará una ponencia el investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Guillermo López.



"El cáncer es un campo abonado para el surgimiento de falsas terapias, sobre todo por la concepción social que se tiene de esta enfermedad", ha explicado López a eldiario.es. "Antiguamente una persona con cáncer se consideraba que estaba prácticamente desahuciada, pero hoy día, gracias a la investigación se ha avanzado mucho y hay muchos tipos de cáncer que se pueden curar", asegura este investigador. Sin embargo, "aún hay casos complicados en los que todavía no hemos dado con la tecla y es ahí donde debemos estar alerta, porque es cuando aparecen los que prometen milagros".



López ha participado como ponente en las jornadas para hablar precisamente de cómo las pseudociencias han ido haciéndose un hueco en torno al cáncer, no solo ofreciendo falsos tratamientos, sino también en el ámbito de la prevención. "Existen muchos grupos pseudocientíficos que alimentan el miedo, promoviendo ideas absurdas, como que las ondas electromagnéticas producen cáncer o que comer tal cosa previene el cáncer, pero su objetivo suele ser vender una terapia o una dieta milagrosa".