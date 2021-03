Raquel Sastre: El humor es una gran herramienta sobre todo en momentos duros

Valencia, 27 mar (EFE).- La humorista, monologuista y guionista Raquel Sastre ve en el humor "una gran herramienta sobre todo en momentos duros" y defiende que éste no debe tener límites pues lo que busca es "entretener" y puede ayudar, además, a divulgar sobre diversas cuestiones, entre ellas la discapacidad.

Este es precisamente uno de los objetivos de su libro "Risas al punto de sal" (Planeta), donde relata su experiencia como madre de Emma, diagnosticada al año y medio de nacer con síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad genética que causa autismo, discapacidad intelectual y ausencia de lenguaje, entre otros problemas.

DIVULGAR DESDE EL HUMOR

Según relata en una entrevista con EFE, el libro pretende divulgar sobre la importancia de la atención temprana, pero también reivindicar la importancia del humor para superar o sobrellevar los problemas, y acabar con "ese buenrollismo" y "romantización" de la discapacidad que a su juicio se promueve en redes sociales.

Asegura que ella usa el humor para todo, también para divulgar sobre cuestiones tan serias como esta, y es lo que hizo cuando empezó a hacer divulgación con la enfermedad de su hija a través de las redes sociales, donde cuenta con cerca de 100.000 usuarios en Twitter.

Defiende que el humor, y la ficción en general, no deben tener límites, pues de lo contrario se le está dando unas connotaciones, un objetivo y una intención que no son ciertas.

"Una cosa que me afecta mucho es la gente que opina que solo se puede hacer humor con ciertas cosas", señala, y considera que pensar que solo se puede usar el humor con los poderosos, con los hombres o con determinadas etnias supone considerar que el resto son "débiles" o "inferiores" y "usar el humor para atacar".

Lamenta que haya gente que no sepa separar el humor de la realidad y el humor de la ficción, y señala que en ficción, "la única intención es el entretenimiento", algo que cree que puede ser positivo en la divulgación, ya que ayuda a "resetear" el cerebro y puede evitar que abandonemos una lectura cuando trata cuestiones muy duras o tristes.

LÁGRIMAS AL PUNTO DE SAL

"Lágrimas al punto de sal" surge de ese momento en el que se unen la risa y las lágrimas. Sastre afirma que suele hacer chistes para evitar llorar en momentos difíciles, pero a veces le ocurren ambas cosas: se ríe con el chiste pero no puede evitar que se le caigan las lágrimas y nota "ese sabor salado a la vez" que ríe.

"Describe muy bien lo que me pasa", señala, y es que para ella el humor es una herramienta indispensable para sobrevivir a la nueva realidad.

En el libro recuerda cómo Emma tuvo un desarrollo normal, incluso adelantado para su edad durante los primeros meses de vida, pero en torno al año se produjeron cambios radicales en el comportamiento de la pequeña y un estancamiento, incluso un retroceso, en su desarrollo.

Emma fue diagnosticada primero con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve, aunque más tarde se descubrió que padecía el síndrome de Phelan-McDermid, una alteración genética, que además de TEA puede provocar hipotonía, malformaciones en los riñones y en el corazón, quistes en el cerebro o tumores, entre otros problemas.

ATENCIÓN TEMPRANA

Sastre defiende la importancia que tiene la atención temprana para evitar que un niño o niña desarrolle una discapacidad o para minimizarla al máximo posible, y lo fundamental que es que ésta se inicie lo más pronto posible, tal y como ocurrió con su hija.

No se trata de un tema menor, y es que uno de cada diez niños nacidos en España necesita atención temprana, pero este servicio no está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, por lo que no es obligatorio por ley prestar el servicio, y cada autonomía decide por su cuenta.

"Cuando hablamos de atención temprana hablamos de salud, que es importantísimo, y no le estamos dando la importancia que requiere", asegura la humorista, quien añade que con este tipo de servicios "ganamos todos", los afectados y sus familias, pero también la sociedad porque muchas de esas personas podrán ser productivas e independientes el día de mañana.

ROMANTIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Otro de los objetivos de este libro es acabar con la romantización de la discapacidad y con "ese buenrollismo que a veces se nos vende en redes sociales", donde solo se publican las historias "superbonitas" y de superación, donde los padres dicen que volverían a repetir la experiencia y dan gracias por tener un hijo así porque ahora son mejores personas.

"Vamos a poner un poco de mesura", plantea Sastre, quien pide contar las cosas como son en realidad y permitir a los familiares de personas con discapacidad decir: "Esto no me gusta y ojalá no me hubiera pasado".

De lo contrario, afirma, nos encontramos con gente que puede estar sobrepasada y hundida, que al oír solo el otro discurso puede sentirse mal padre y mala madre porque ellos no están contentos con la situación, lo que no quiere decir que no quieran a su hijos, pero "es normal no estar contento con eso y tenemos que aceptarlo".

Carla Aliño