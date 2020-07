Sanidad, dispuesta a negociar en el primer día de huelga de los MIR

Madrid, 13 jul (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho en el primer día de huelga de los médicos internos residentes (MIR) que sigue "dispuesto a negociar" sus reivindicaciones de un convenio colectivo con mejoras laborales, y aunque muchas están fuera de las competencias madrileñas, lo elevará al Ministerio de Sanidad.

Así lo ha manifestado Ruiz Escudero tras el arranque de la huelga indefinida que ha tenido hoy un seguimiento del 43,8% según Sanidad y del 95% según los residentes, que critican los servicios mínimos del 100 por cien decretado para todas las guardias y que el sindicato de médicos Amyts ha recurrido por considerarlos "abusivos y sin precedentes".

La Consejería de Sanidad "sigue dispuesta a negociar con los médicos internos residentes de la región para valorar las reivindicaciones del documento que presentaron y siempre que estén dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid", ha dicho el consejero sobre la propuesta de convenio colectivo de 88 páginas que el colectivo entregó a Sanidad, ha dicho Ruiz Escudero en un vídeo remitido a los medios.

Según el consejero, "el grueso de estas reivindicaciones entran dentro de un convenio colectivo en el que la Comunidad de Madrid no tiene capacidad para poder negociar, al tratarse de cuestiones formativas y de remuneración" de estos residentes, en su mayoría médicos pero también enfermeros (EIR), farmacéuticos (FIR), entre otras especialidades que suman unos 4.600 residentes en la región.

"Como ya hicimos el jueves pasado en la reunión del Consejo Interterritorial -con el Ministerio- estamos dispuestos a elevar esta petición de los médicos madrileños para poder negociar este convenio colectivo de carácter nacional, para no romper la equidad en la formación de los residentes dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha aseverado Escudero.

Una manifestación en la que han participado unos 2.000 residentes ataviados con batas blancas -2.500 según los convocantes y 1.500 según algunos agentes de policía consultados por Efe-, ha discurrido desde la sede de Recursos Humanos de la consejería en la glorieta de Bilbao hacia el edificio de la Consejería en la calle Aduanas.

Los paros continuarán todos los lunes en jornada ordinaria de 8:00 hasta las 15:00 horas y en los turnos de guardias en días laborables desde las 15:00 a las 8:00 del día siguiente, mientras que los sábados y domingos irán desde las 8:00 a las 8:00 del día siguiente.

La Comunidad de Madrid ha decretado servicios mínimos del 100 por cien para las guardias hospitalarias, "vulnerando el derecho a la huelga", mientras que en Atención Primaria los mínimos son de un residente por turno en centros con hasta tres residentes, y dos por turno en centros de salud con más de cuatro.

Los MIR de Madrid son "los segundos peor pagados, sólo por detrás de Canarias", y dicen que son utilizados como "mano de obra barata" por los hospitales, que en muchos casos les obligan a trabajar "sin libranza tras guardias de 24 horas" y atender pacientes "con limitada o nula supervisión de un médico adjunto".

En la marcha de este lunes, los residentes coreaban cánticos como "Isabel Ayuso, esto es un abuso", "La vocación no nos da de comer", "Sin convenio no trabajamos" o "Lo llaman formación y no lo es, es explotación, es lo que es", y portaban carteles en los que se podía leer "MIR=médico low cost" o "Llevo 24 horas trabajando, ¿te atiendo?".

Los residentes quieren así reivindicar su papel esencial durante la pandemia, "dejándose la piel con sueldos de becarios", y critican que la Comunidad llegó a la reunión con el Comité de Huelga el 2 de julio ofreciendo como "única alternativa" hablar de "calendarios de negociación" y "sin ofrecer mejoras claras".

Una portavoz del Comité de Huelga, Susana Pardo, ha dicho que el colectivo estaría "dispuesto a desconvocar los paros", pero para ello la consejería debe presentar "propuestas que necesita el colectivo".

"No somos personal estructural, y se supone que los hospitales deberían funcionar sin nosotros, pero no es así", en palabras de Diego Boianelli, presidente del comité de huelga MIR.