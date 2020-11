Simón pide no llamarse a engaño: pese a estabilización, la situación es mala

Madrid, 12 nov (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha insistido este jueves en que se está produciendo una estabilización o ligero descenso en la transmisión del coronavirus pero ha pedido no llamarse a engaño porque la situación sigue siendo complicada.

Sanidad lleva entre siete y diez días observando una estabilización o ligero descenso de la transmisión del virus que esperan que se traslade ahora a los hospitales y desciendan los ingresos.

Simón ha comenzado la rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia señalando que la situación es "muy complicada" y que la incidencia acumulada (casos por cada cien mil habitantes) se sitúa en 504, "muy por encima" de los umbrales de riesgo alto marcados por la Unión Europea.

"Lo dejo claro para no incitar a engaño", ha señalado el director del CCAES quien, a continuación, ha reconocido que es cierto que la evolución de los últimos días indica "una estabilización y una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas".

Sin embargo, ha incidido en que todos los territorios salvo Canarias "y, marginalmente, Baleares" están en una situación muy complicada por lo que hay que seguir con las medidas de control de la transmisión.

Así, ha señalado que el ligero descenso en los contagios tendrá en los próximos días un impacto en el sistema hospitalario que verá descender la presión por el covid, aunque será menor, de momento, en las ucis, por la prolongada estancia de los pacientes.

La transmisión baja en trece o catorce comunidades, así como en los grupos vulnerables, en concreto, en el de mayores de 65 años.

Esta ligera mejoría en la pandemia, ha insistido Simón, puede cambiar en cualquier momento, por lo que hay que seguir adelante con las medidas de prevención de la transmisión.

Entre ellas, se ha referido al próximo puente festivo de la Constitución en diciembre, "cuatro días seguidos que nos pueden generar tantos problemas como la Navidad".

"Tenemos que entender, como hemos entendido relativamente bien con el puente de Todos los Santos y, en Madrid, con el de la Almudena, que son situaciones de alto riesgo", ha declarado Simón, y que deben ser valoradas por las comunidades autónomas "para que no tengamos rebrotes como los que se observaron a los diez o quince días del puente del Pilar".

El Gobierno, ha continuado, prepara recomendaciones específicas para la Navidad que incluirán las residencias de ancianos.

Sin embargo, Simón ha incidido en que los mayores "no pueden estar aislados" porque, para este grupo de población, "el aislamiento social es tan duro y grave como puede ser el coronavirus".

"No podemos aislar del mundo, marginar del mundo a nuestros mayores, tenemos que ser capaces de protegerles sin necesidad de aislarles del mundo", ha aseverado.

Simón ha adelantado además que el Ministerio está elaborando un documento sobre la transmisión del virus por aerosoles que se sabe que "existe y produce casos" desde el inicio de la pandemia pero hay que valorar su "peso real" en la transmisión del virus.

Preguntado por la posible existencia de reinfectados por el virus, Simón ha respondido que hay alguna información "no de reinfectados, sino de repositivos", es decir, de pacientes que han tenido una PCR positiva, una negativa y otra positiva a continuación.

Una situación, ha dicho, que puede deberse a un problema de sensibilidad de la prueba por la toma de muestras o a un concentración muy pequeña de virus que en un momento dado vuelve a aumentar. "No es lo mismo una persona que repositiviza que una reinfectada", ha recalcado Simón antes de concretar que, en España, no se han podido comprobar reinfecciones aunque ha habido "once o doce altas sospechas".