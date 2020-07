Simón: Yo no tomé las decisiones, pero he sentido el peso sobre mis espaldas

Madrid, 13 jul (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido este lunes que aunque "afortunadamente" él no ha sido quien ha tenido que adoptar las "complicadas" decisiones durante la pandemia, sí ha sentido el "peso" de la responsabilidad.

"Afortunadamente yo no he tomado las decisiones, yo simplemente he informado y aconsejado; si he sentido ese peso sobre mi espaldas, no me quiero imaginar el que han sentido los que las han tomado", ha destacado en la rueda de prensa que ofrece todos los lunes para exponer los últimos datos sobre la situación de la pandemia.

Lo ha hecho al ser preguntado por si consideraba que debía pedir perdón tal y como le ha pedido el exministro socialista Miguel Sebastián, a lo que ha respondido que ha sido "muy difícil" adoptar ciertas decisiones porque son "complicadas, con mucho impacto y muchos efectos colaterales. Tomar cualquiera de ellas es un ejercicio duro, muy duro de responsabilidad".

"En ciencia estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y constantemente rectificando. Es una característica básica de cualquier proceso científico y la rectificación es nuestra constante, con eso queda todo dicho", ha subrayado.

Para admitir a continuación: "En otra situación similar no sé si actuaríamos igual, estamos valorando opciones que podrían implicar no actuar de la misma forma". "Pero siempre se ha actuado de la forma más informada posible, utilizando todos los datos disponibles y consultando a todos los expertos que consideramos que se debía consultar", ha concluido.