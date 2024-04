El Palma International Boat Show, escenari de la primera etapa del Galaxie, un veler escola 100 % elèctric.

El Palma International Boat Show ha acollit aquest matí la presentació de la iniciativa «Estimar el Mediterrani» a bord del Galaxie, el primer veler escola 100 % elèctric i que es pot visitar durant la fira nàutica de Palma. El projecte, liderat per la companyia TrueWorld, té com a objectiu unir tecnologia, ciència, educació i responsabilitat social per a promoure la protecció de la mar balear.

L'acte de presentació ha comptat amb la presència del director general d'Energia, Diego Viu; el conseller delegat de TrueWorld i impulsor de la iniciativa, Marco Mendoza; la gerent de l'IDI, Silvia Delgado; així com representants d'associacions, investigadors i responsables de centres escolars que participen en la iniciativa.

El Galaxie serà l'eina que s'utilitzarà per a promoure la recerca i la conscienciació sobre la protecció de l'entorn marí gràcies a la incorporació d'un equipament de tecnologia d'avantguarda. Aquest emblemàtic vaixell va ser donat a la fundació Joves Navegants per a ensenyar i educar joves desfavorits a les illes, i després d'una inversió de 600.000 euros es converteix en el primer vaixell escola 100 % elèctric de més de 21 metres en les Balears. Cal recordar que ha comptat amb la subvenció per a descarbonitzar el sector nàutic de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia.

«Estimar el Mediterrani» és una iniciativa col·laborativa entre: d’una banda, les organitzacions locals de conservació i educació ambiental, i de l’altra, les associacions i els grups de joves en risc d'exclusió social i dificultats d'inserció laboral. Durant la fira nàutica, centenars de joves han tengut l'oportunitat de visitar el veler.