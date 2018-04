La subdirectora del instituto que organizó el máster de Cifuentes dimite "por crisis de confianza"

Primera dimisión por el caso del máster de Cifuentes. La profesora y subdirectora del Instituto de Derecho Público, Laura Nuño, ha dimitido de su cargo directivo este martes, tal y como ha adelantado la Cadena Ser. Según un escrito que ha dirigido al director del organismo, Enrique Álvarez Conde, al que ha accedido eldiario.es, su renuncia se produce "por la crisis de confianza" ante "las ultimas informaciones publicadas" sobre la manera en que se gestionó el curso de Derecho Autonómico la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Nuño explica que asumió ese cargo de manera "no estatutaria" con la idea de aportar "perspectiva de género" al trabajo del instituto, cuyo director la nombró a finales de 2017. "Es una decisión personal que no tiene que ver con responsabilidades de ningún tipo porque ni siquiera las tenía en el instituto, sino con la quiebra de confianza" que se ha provocado, asegura en conversación con eldiario.es.

Nuño se desmarca del caso que estalló el pasado 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó que Cristina Cifuentes había obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos un máster con notas falsificadas. La hasta ahora subdirectora del Instituto de Derecho Público asegura que "ni siquiera sabía que [la presidenta] fuera alumna del máster" y reitera que su dimisión "no tiene que ver con su responsabilidad en este asunto, que son cero".

Esta profesora, también directora del Observatorio de Igualdad de la URJC, fue candidata al Senado en las elecciones generales de 2011 por Izquierda Unida - Los Verdes y concejala en el pueblo madrileño de San Agustín de Guadalix durante dos años. Nuño militaba en la antigua federación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM), pero fue expulsada durante el proceso de escisión de la federación.

La docente también formó parte de la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid en 2015, en la que compartía lista con Cecilia Rosado Villaverde, la directora del máster de Cifuentes y también la principal sospechosa de falsificar, en 2018, el acta con el que Cifuentes intentó tapar la primera noticia de eldiario.es , según reveló Álvarez Conde.

Esta candidatura contó con el respaldo de la dirección federal, que acabó expulsando a IUCM tras las autonómicas de 2015 por el escándalo de las black y creó una nueva organización en Madrid, IU Madrid. Nuño es, además, secretaria de la sección sindical de CCOO en la Universidad Rey Juan Carlos.

Actas con firmas falsificadas

El nombre y la firma de Nuño ha aparecido en las actas que daban por convalidadas tres asignaturas a Cifuentes. Documentos firmados en mayo de 2012 y cuyas rúbricas fueron falsificadas, según han declarado algunos de los docentes implicados y el examen caligráfico de la perito Rosario Caas. "No recuerdo firmar el papel y no es mi firma", asegura Nuño sobre este documento. La perito calígrafo confirma que no parece su firma porque, en efecto, no lo es.

La docente afirma que "no sabía nada" de la existencia de estos papeles, que cuentan con membrete y sello oficial del Instituto de Derecho Público, un organismo que opera como una empresa opaca con dinero público creado en 2001.