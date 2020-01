Maikel Delacalle en concierto en La Riviera

El sonido más urbano vuelve a eldiario.es y nos hemos hecho eco de los estilos más innovadores, controvertidos y alternativos de la escena musical, por eso no queremos que te pierdas la oportunidad de poder escuchar el sonido de Maikel Delacalle.

Tras los éxitos 'Replay' o 'No he sido un santo' la fama de este canario no para de crecer al ritmo de un sonido trap con influencias latinas y R&B. En su próximo directo en Madrid deberás conocer su último éxito:

Apunta este evento en tu calendario: viernes 9 de febrero a las 19:00h en la sala La Riviera de Madrid (Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, S/N). Si quieres asistir, rellena el formulario antes del domingo 2 de febrero, y llévate una de las entradas dobles que tenemos para los socios y socias de eldiario.es

¡Suerte!