Google pagará por mostrar noticias de The Times y The Wall Street Journal

San Francisco (EE.UU.), 17 feb. (EFE).- Google y News Corp, empresa editora de periódicos como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post, anunciaron este miércoles un acuerdo por el que el gigante de internet pagará por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador.

En un comunicado, las dos empresas calificaron el acuerdo de "histórico", dados los conflictos que Google mantiene desde hace años con editores de todo el mundo precisamente por este motivo, y aseguraron que la alianza "tendrá beneficios sustanciales para el periodismo y la sociedad".

Se trata de un acuerdo de tres años por el que Google pagará "cantidades significativas" a News Corp a cambio de poder mostrar las noticias elaboradas por los distintos diarios de su propiedad en la sección destacada de Google Noticias, pero no se detallaron las cuantías.

Lo periódicos de News Corp que recibirán dinero de Google son The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch y The New York Post en EE.UU.; The Times, The Sunday Times y The Sun en el Reino Unido; y varias publicaciones en Australia como The Australian, Sky News y news.com.au.

El acuerdo también incluye planes para desarrollar una plataforma de suscripción, compartir los ingresos derivados de la publicidad que generen esos contenidos y que el portal de vídeos YouTube (propiedad de Google) invierta en proyectos de periodismo en vídeo y radio.

El anuncio de este miércoles se produce mientras una comisión legislativa del Parlamento australiano está estudiando una propuesta de ley que obligue a las tecnológicas a acordar un pago por las noticias y contenidos que ellos publican pero que crean los medios.

En caso de que las plataformas de internet y los medios tradicionales no llegaran a un acuerdo, el Gobierno australiano pretende que un tribunal medie entre ambas partes y decida la cantidad a abonar, algo a lo que tanto Google como Facebook se han opuesto con uñas y dientes, hasta el punto de que Google llegó a amenazar con dejar de operar en Australia.

En paralelo al anuncio de hoy, el buscador llegó recientemente a otro acuerdo similar con 121 empresas editoras de Francia y en los últimos tiempos ha cerrado contratos particulares con editores de Argentina, Brasil, Alemania y Reino Unido.

En España, Google Noticias lleva cerrada desde 2014, después de que el Congreso aprobase una ley que obliga a los agregadores de noticias a pagar por una licencia que les permita usar las noticias de terceros.