El timo de los 'me gusta' arrasa WhatsApp: “Hay víctimas que han perdido 18.000 euros en 48 horas”

“Nuestra empresa trabaja con empresas de Instagram que están dispuestas a pagar por una mayor exposición, por lo que nuestra empresa necesita contratar a un montón de empleados. Te haré un encargo de prueba y, una vez terminado, te pagaré cinco euros para ver si estás preparado para el trabajo. Puedes ganar entre 50 y 600 euros o más al día. ¿Te interesa trabajar con nosotros?”.

Es uno de los ganchos que utiliza uno nuevo timo que está llegando a través de WhatsApp personas de toda España. Según ha podido comprobar este medio, llega desde números registrados en Reino Unido, Libia, Guatemala, Bangladesh o Togo, así como también teléfonos de prepago dados de alta en España.

Se trata de un mensaje a puerta fría al que muchos usuarios no pueden evitar responder con la sencilla prueba que el ciberestafador pide para dar una recompensa: enviar un captura que muestre que han dado 'me gusta' o 'seguir' al perfil de Instagram o YouTube que les ha solicitado. Si lo hacen, recibirán al momento un bizum de cinco euros, tal y como se prometía. Esa es la verdadera trampa que puede llevar a desfalcos de hasta 18.000 euros en 48 horas, avisa la Policía Nacional.

La estafa que empieza con un bizum a favor

elDiario.es ha pasado varios meses investigando esta estafa con ayuda de expertos en ciberseguridad y en contacto con la Policía Nacional. Aunque existen diversas variantes del timo, la práctica más habitual es que los ciberestafadores conduzcan a las víctimas hacia Telegram, una red de la que es más sencillo huir sin dejar rastro.

Para ello, y una vez demostrado que la persona contactada está dispuesta a seguir sus instrucciones, la ciberdelincuente (suelen utilizar nombres femeninos, según ha podido comprobar este medio) proporciona un “código del trabajo” y pide que el usuario se lo transmita al “contable” que opera en Telegram.

Cuando el usuario realiza esta petición y escribe a la “contable” en Telegram, recibe una contestación inmediata. Esta, además, sube aún más las posibles ganancias diarias. “Puedes unirte como empleado oficial. Podrás ganar 1.120 euros al día. ¡Te presentaré la tarea y te pagarán cinco euros después de la introducción! Gracias por su cooperación”, responde tras recibir el código suministrado por el usuario.

A continuación, la “contable” procede a informar del modo en el que desarrollará la relación. “Tipo 1: haga clic en el enlace de la tarea grupal, mire el video, aumente las vistas del video y gane comisiones. Tipo 2: Tareas iniciales del vendedor, ayuda a los vendedores a generar datos reales y recibir comisiones”, explica.

A su vez, solicita al usuario que se una al “grupo de tareas” donde se van publicando los diferentes trabajos del día. Se trata de otro canal de Telegram en el que están participando otros cientos de usuarios para informar de que están haciendo las tareas y recibiendo recompensas, según ha podido contrastar elDiario.es y confirman fuentes de la Policía Nacional.

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con algunos de los miembros de esos grupos, sin éxito. Unido a sus imágenes de perfil, muy similares a las imágenes de personas creadas con inteligencia artificial, apunta a que buena parte de los miembros de esos grupos son falsos y están destinados a hacer creer a la víctima que hay muchas personas involucradas en el trabajo.

Pese a ello, ese canal de Telegram es otro de los trucos que los ciberestafadores utilizan para ganarse la confianza de la víctima. “En ese canal empiezan a ver que un usuario dice que ha recibido un ingreso de 500 euros, otro que le acaban de llegar 600. Entonces ellos hacen la tarea que les habían asignado y rápidamente les llegan los 5 euros”, explican a este medio fuentes de la Jefatura Superior de Aragón de la Policía Nacional, la primera en dar aviso de este timo.

Una vez completada una, dos, o tres tareas sencillas y de poco dinero, los ciberdelincuentes lanzan otro gancho. Es el “tipo 2”, en el que los colaboradores ganarán supuestas “comisiones”. Lo que tienen que hacer es enviar sumas de dinero cada vez más grandes a números desconocidos, para después recibir esa suma más una comisión. La trampa empieza a cerrarse.

“No escribas a este número. Solo haz el bizum”, escribió uno de esos números desconocidos cuando uno de los expertos de seguridad que colaboraron con elDiario.es para desentrañar la estafa se puso en contacto con él.

Si la víctima accede a realizar estos pagos habrá caído en la estafa, ya que los ciberdelincuentes ya no volverán a ingresarle tanto dinero como para tener ganancias. Si sigue confiando en que lo harán el desfalco puede ser mayúsculo. “Tenemos una denuncia en la que una mujer perdió 18.000 en 48 horas después de recibir el primer mensaje”, revelan desde la jefatura policial de Aragón.

Le dicen que cuanto más invierta, más comisiones va a tener. Entonces sigue haciendo Bizum a otros Policía Nacional

“Es una denuncia muy representativa de cómo funciona este timo”, explican. “Le dicen que va a ingresar 500 euros aquí y que en lugar de darte cinco euros le darán 600. Ella hace el bizum y en seguida recibe otro de 400 euros y luego otro de 200. Le dicen que cuanto más invierta, más comisiones va a tener. Entonces ella sigue haciendo bizum a otros”, detallan los agentes.

“Se entiende que lo que está haciendo ella aquí es proporcionarle esos supuestos beneficios a otro estafado. Al final se supone que si inviertes 10.000 te vas a llevar 5.000 más. El problema es que una vez que has invertido los 10.000, no has recuperas 5.000. Cuando empiezas a sumar y a restar, resulta que te han hecho muchas menos transferencias de los que has hecho y has perdido tu dinero”, continúan las mismas fuentes policiales.

“Al final, después de hacerles una transferencia grande, simplemente desaparecen y te das cuenta de que te han estafado”. Las cuentas de Telegram desaparecen y los números de WhatsApp se anulan. Así ha ocurrido con todos los que elDiario.es ha investigado para esta información.

Posibles cómplices de un delito

Las mismas fuentes policiales avisan de que este timo es doblemente peligroso, puesto que las víctimas podrían ser responsables de un delito de “cooperación necesaria” en la estafa. “Están moviendo el dinero de otras personas que también son víctimas, que es algo que puede acarrear consecuencias. Han recibido bizums de gente particular y no lo han puesto en alerta”, avanzan.

Otro de los riesgos de los que avisa la Policía es que esta estafa no tiene un objetivo definido. Se intenta a puerta fría con cualquier tipo de usuario. En Zaragoza se han interpuesto ya 12 denuncias por estos hechos “por parte de personas con perfiles muy diferentes”, detallan. En toda España y contando con las personas estafadas que no han denunciado, “podría haber cientos de víctimas”, avisan.

Variantes del mismo timo

elDiario.es ha podido comprobar que los ciberestafadores utilizan diferentes tácticas para ganarse la confianza de la víctima. Una de ellas es suplantar a empresas de marketing reales y hacerse pasar por sus empleados. “Nuestra plataforma opera de forma totalmente legal y cuenta con un certificado de transparencia. Además, puede encontrar testimonios y testimonios de transacciones exitosas de usuarios satisfechos de nuestro equipo”, aseguro una de las captadoras a este medio a la vez que enviaba documentación de la empresa Webpositer.

“En nuestro caso nos enteramos por los propios usuarios que recibían estos mensajes y que nos llamaban para verificar si efectivamente estábamos detrás de esos mensajes”, afirma a este medio Iñaki Tovar, socio de Webpositer, que lo denunció a la policía y avisó en sus redes sociales de lo que estaba pasando. “Es frustrante ver la impunidad con las que se pueden cometer este tipo de acciones hoy en día”, lamenta.

Otra de las afectadas ha sido Marketinet, una agencia con sede en Madrid. “Los ciberdelincuentes han utilizado nuestro nombre para ponerse en contacto con terceros y tratar de estafarles con diferentes excusas. De hecho, su ”modus operandi“ ha consistido en crear grupos de WhatsApp o Telegram en nuestro nombre, para después ofrecer a sus integrantes la oportunidad de ganar mucho dinero a cambio de ”likes“, suscripciones a webs o visualizaciones de vídeos en Youtube”, han avisado.

Otro de los ganchos utilizados por los estafadores es hacerse pasar por trabajadores de Infojobs en su primer mensaje. En este caso, además, el gancho se lanza a través del SMS, no de WhatsApp, pero la narrativa es la misma: “Entrega diaria de 50-500 euros”.

“Hacen un envío masivo indiscriminado”, denuncian fuentes de la empresa a elDiario.es. “En nuestro caso, por el alto nivel que tenemos de de usuarios, más de 11 millones de de currículums registrados, es fácil que muchos de ellos se vean impactados por por este tema”, lamentan. “Realizamos campañas proactivas para informarles, avisando de que se dan este tipo de prácticas de suplantación de identidad. Cuando se detecta una acción como esta, lo primero que hacemos es informar a través de nuestros perfiles en redes sociales directamente: no, esto no es Infojobs”.