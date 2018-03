Nueva brecha en el PSOE de La Laguna por una vieja condena oculta de su secretario general

Una condena a año y medio de prisión impuesta en 2006 ha abierto una nueva crisis en la maltrecha estabilidad del PSOE de La Laguna (Tenerife), abierta a los pocos meses de que uno de sus concejales y dirigentes orgánicos, Zebenzuí González, fuera expulsado por un mensaje de WhatsApp de evidente contenido machista. La conmoción ha llegado ahora de la mano del nuevo secretario general de la Agrupación Local, Luis Yeray Gutiérrez, muy vinculado al aparato oficial de los socialistas canarios, que ha ocultado durante 12 años la existencia de una condena penal para esquivar la aplicación del código ético del partido, muy severo con las condenas relacionadas con la violencia.

Según los hechos probados en la sentencia, impuesta en 2006, Gutiérrez y otra persona que también resultó condenada “accedieron empleando para ello la fuerza, rompiendo la puerta de acceso al edificio del Parlamento de Canarias (…) logrando acceder al mismo e introduciéndose en su interior”. Cuando uno de los policías nacionales en labores de vigilancia en el interior del edificio les dio el alto, “fue abordado por Luis Yeray y José Manuel enfrentándose ambos al agente, a quien golpearon y tiraron al suelo para después salir huyendo”. Tanto los dos agresores como un tercer hombre que participó en los hechos fueron detenidos posteriormente en las inmediaciones. Dos de ellos, Luis Yeray Gutiérrez y José Manuel García Talavera, fueron condenados a seis meses por allanamiento y a un año por atentado. Ambos fueron condenados a indemnizar al policía nacional al que agredieron y a pagar los desperfectos de la puerta del Parlamento que destrozaron.

Los hechos ocurrieron a las cinco de la mañana del 26 de febrero de 2006, en plenos carnavales de Santa Cruz de Tenerife, pero la magistrada que condenó al secretario general del PSOE de La Laguna no apreció ningún atenuante, ni siquiera que los acusados alegaran que llevaban tres copas porque, según la sentencia, eso no quedó acreditado en el juicio. Luis Yeray iba disfrazado del popular personaje de Toy Story Buzz Lightyear, lo que, según ha declarado ahora, lo hizo blanco de su detención por lo llamativo del conjunto.

Las cámaras de seguridad del edificio dejaron para la posteridad el modo en que Luis Yeray Gutiérrez y José Manuel García Talavera echaron abajo una puerta lateral del Parlamento a patadas, lo que es radicalmente opuesto a las explicaciones que ahora está ofreciendo públicamente el secretario general de los socialistas laguneros: que ambos condenados perseguían a unos desaprensivos después de que unas amigas que iban en su grupo se sintieran acosadas por un chico de otro grupo, al que supuestamente persiguieron hasta la puerta del Parlamento. Creyendo de que ese edificio oficial en realidad era un bloque de viviendas, tiraron la puerta abajo para capturar al presunto acosador. Una versión que llamó poderosamente la atención de la magistrada, que hizo constar en la sentencia que si el Parlamento “hubiera resultado la vivienda de las personas a las que ellos declaran en el juicio que iban a buscar por haberles tirado unas botellas, y en el modo en el que entraban rompiendo la puerta de acceso, el tipo penal sin duda hubiera sido consumado como el más castigado en el artículo 202 del código penal”.

El secretario general del PSOE de La Laguna asegura que por entonces solo tenía 20 años y que no militaba en el partido, lo que se contradice con la nota de prensa emitida por la organización cuando accedió a su flamante puesto orgánico, el pasado mes de enero. En ella se decía que se afilió en 2005 a través de las Juventudes Socialistas y los hechos por los que fue condenado se produjeron en 2006. Tiene los antecedentes penales cancelados (han pasado 12 años) pero ocultó su condena para no someterse a los rigores del artículo 5.1 del código ético del PSOE. Según ha recordado el periódico Canarias7, que descubrió la condena, ese mandato dice literalmente que «todo candidato o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar una declaración en la que afirme no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Y resulta que los delitos de allanamiento con violencia de un organismo público y de atentado a la autoridad son considerados graves.

Luis Yeray Gutiérrez es la mano derecha de la primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna, donde figura como asesor el grupo socialista. En su currículo se dice que es licenciado en Económicas, lo que sus detractores orgánicos ponen en duda.