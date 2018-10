El Ayuntamiento de Santa Cruz no recula con el multimillonario contrato de basura y FCC advierte una "presunta estrategia" ilegal

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el director general de esta área en el Ayuntamiento de la capital tienrfeña, Juan Domingo Cabrera, insistieron este jueves en que "no hay argumentos" para que no se adjudique a Valoriza, filial de Sacyr, el servicio de limpieza viaria y recogida selectiva de basuras, a pesar de un informe técnico desfavorable, pues, según interpretan, concluye que la empresa no podrá cumplir los objetivos de calidad pero no afecta a la viabilidad de la oferta en su conjunto.

Tanto Arteaga como Cabrera, en declaraciones a Tenerife Ahora, reconocen que este asunto puede acabar en los juzgados si las empresas que han perdido el concurso deciden recurrir, pero indicaron que, si bien la legislación establece que una oferta temeraria debe ser excluida si así lo indican los informes técnicos municipales, la jurisprudencia en este campo fija que, si el valor anormal o desproporcionado se produce en un parámetro de los varios tenidos en cuenta, debe analizarse si este hace o no inviable el conjunto de la oferta, lo cual, sostienen , no se da en esta caso.

"El trámite que dice la ley es que no hay exclusión automática del licitador, sino que debe justificarlo como llega a ese parámetro de calidad y esa justificación la debe informar el servicio técnico municipal, que concluye que la empresa no justifica suficientemente cómo va a llegar a ese ratio y considera que no la va a poder cumplir en ese concreto elemento", explica Arteaga, quien señala que el informe de los técnicos públicos "no es vinculante" par la mesa, que es libre de tomas las decisiones que considere oportunas sobre la base de los informes que tenga sobre la mesa".

La realidad es que fuentes de la oposición municipal aseguran que no conocen casos de adjudicaciones con informes en contra en el Ayuntamiento santacrucero, en este caso porque Valoriza ofrece un 80% de mejora de los objetivos de calidad en el servicio de la limpieza y la recogida de basura, y los técnicos municipales no se lo creen en función de los medios humanos y materiales que aporta la compañía, porque mas allá del 50% ofrecido por las demás empresas se considera baja temeraria.

Incumplimiento parcial, no general: el argumento de la Mesa

En cualquier caso, el edil de CC reitera que "no hay que excluir la oferta en este caso, porque los tribunales de Justicia sobre contratación dicen que no es suficiente que una oferta del licitador incurra en desproporción en un elemento concreto de su oferta sino que hay que analizarla en su conjunto y concluir si a pesar de la desproporción es posible ejecutar el contrato en los términos que exige el pliego, y la oferta del licitador".

"En ese punto la Mesa de Contratación", que él preside, "no discute que hay desproporción en un elemento, sino que considera que a pesar de ello el contrato se puede ejecutar cumpliendo los pliegos; y por tanto, no es suficiente como para excluir a la mejor oferta".

Preguntado cómo es posible que se adjudique el contrato, 142 millones, a una empresa que según los técnicos municipales no podrá mejorar el servicio en los anormales niveles que promete, Cabrera enfatiza que "la Mesa entiende que no es motivo para excluirla, porque no hay elemento suficientes para concluir que el conjunto del contrato no puede ser cumplido, ni quiere decir que la empresa incumpla los parámetros de calidad del pliego, sino que los ofrece superiores, y eso tiene como consecuencia la detracción de unas cantidades en la factura si incumple".

La oferta temeraria global es "una ficción de los tecnicos"

En este punto, los técnicos municipales prevenien de que, se se tienen en cuenta la rebaja del 10% hecha por Valoriza en el precio, y las sanciones que podría recibir por incumplir objetivos de calidad, la suma alcanzaría entre el 14% y el 18% del presupuesto base de la licitación, más allá del 15% que se entiende como baja temeraria. Pero en este punto, el director general advierte de que ese cálculo "es una ficción que se hace, y el pliego no dice que podamos hacer esas elucubraciones para que podamos ejecutar el contrato, por lo que no podemos cuantificar de esa forma en la Mesa porque incumplimos el pliego".

Cuestionado por qué si en los anuncios del concurso como en los pliegos el gobierno local presumió de que esta vez la calidad se primaría, y no solo la oferta económica de las licitadoras, el concejal apuntó que con el resultado "no se le quita importancia al criterio de calidad; es al revés,Valoriza lo que ha ofertado es más calidad, es la excelencia en la calidad, y lo que el servicio tecnico viene a decir es que no lo podrá cumplir esa excelencia pero no es que el servicio no lo vaya a prestar con calidad".

Y el director general ratifica este planteamiento del concejal nacionalista: "Es un silogismo incorrecto: el pliego establece un nivel alto de calidad mínimo y se le ha dicho a las empresas que oferten un nivel mayor de lo que establece el pliego, y Valoriza ha ofertado más del resto, al punto de que un informe técnico dice que el nivel de calidad ofertado puede que no lo cumplan, pero eso no quiere decir que no vayan a cumplir el parámetro de calidad que marca el pliego que rige el concurso".

Cuestionado Arteaga sobre por qué en el acta de la Mesa la larga controversia con los técnicos discrepantes se zanja con la expresión "tras un intenso debate", pero no se alude a su contenido, respondió: "Fue un intenso debate sobre si independientemente de que se incumpliera un parámetro se podía cumplir el contrato o no". Y la decisión, destaca, se produce por unanimidad de quienes tenían voto, "e incluso consultados los tecnicos -sin voto, con voz- nos dicen que su informe se refiere al punto 2, la calidad".

Llegados a este punto, Arteaga considera que la oposición política "está tratando de enturbiar este asunto, dando patadas al ordenamiento jurídico y diciendo mentiras", al tiempo que desmiente que vaya a haber despidos en Urbaser porque la actual plantilla "se subrrogar, el pliego lo garantiza, y además lo han dicho los propios trabajadores en una nota de prensa".

La Junta de Gobierno puede apartarse de la Mesa si lo justifica

El director general de Servicios Públicos no contempla la posibilidad de que al Junta de Gobierno local, que preside José Manuel Bermúduez (CC) ,dé marcha atrás a esta adjudicación : "La Mesa de Contratación es un órgano técnico, y quien hace la propuesta técnica es la Mesa; el órgano de decisión política, la Junta de Gobierno , no va a apartarse de la propuesta de los técnicos, como estoy oyendo hablar, pues de de la Mesa forman parte también un internventor, un letrado y técnicos".

Si bien el alcalde, José Manuel Bermúdez, afirmó el miércoles que no asumir la propuesta de la Mesa de Contratación sería "prevaricar", Cabrera admitió que el gobierno local "para apartarse de la propuesta técnica tiene que motivarlo sobradamente".

FCC contraataca con un informe para la Mesa de Contratación

No quiso entrar a valorar el director general el escrito presentado por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ante el Ayuntamiento, quejándose de que la propuesta de la Mesa constituye una "irregularidad" y lamentando que se haya "legitimado una distorsión artificial de la puntuación" por parte de Valoriza, al hacer una oferta temeraria en objetivos de calidad. "Las empresas pueden presentar los escritos que quieran, y en este simplemente expresan su opinión sobre la propuesta de la Mesa, que ahora tendrá que valorar ese escrito", apuntó el funcionario municipal.

En su escrito FCC protesta por que se haya dado por buena la desproporción de la oferta de Valoriza, a pesar de lo que establecen las normas del concurso y que la propia empresa en sus alegaciones admita que no va a poder cumplir las mejoras que promete, algo que constatan los servicios técnicos municipales y la propia Mesa de Contratación.

Alega FCC en su contundente escrito que "se permite un 18,1% de baja económica", lo cual supone, para esta licitadora, incumplir los pliegos del concurso y la legislación de contratos públicos. Por ello, FCC concluye que "existen argumentos para corroborar que no hay viabilidad técnica ni económica en la oferta elaborada por Valoriza, además de una presunta estrategia para distorsionar la puntuación y la valoración de las ofertas, práctica que es contraria a la ley, así como una práctica restrictiva de la competencia".