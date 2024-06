Escapadas de fin de semana para hacer con niños

Ha llegado el verano y con él nuestras ganas de aprovechar las horas de sol y salir de escapadas los fines de semana. Qué mejor que hacerlo en familia, pasando tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas en busca de aventuras.

Hay que ir preparados para este tipo de viajes con los más pequeños y no olvidar la documentación necesaria para el destino al que nos dirigimos, ya sea el DNI o el pasaporte. A la hora de hacer la maleta no solo hay que pensar en la ropa, sino también en los accesorios que necesitemos para el 'peque', como el biberón o el sacaleches, junto a la medicación. No está de más preparar música especial para el viaje o historias para contar en el camino.

Nos adentramos en estas maravillosas escapadas a La Rioja, Valencia, Donosti, Almería y Andorra para viajar en familia.

Dinosaurios en La Rioja

Aprovechando el potencial arqueológico de La Rioja, donde existe la mayor concentración de huellas de dinosaurios (icnitas) en España, encontraremos la Ruta de los Dinosaurios, en Villar de Enciso, con reproducciones de dinosaurios a tamaño real situadas al aire libre y sus carteles explicativos.

Esta localidad también cuenta con el Centro Paeleontológico de Enciso, donde podemos aprender más de este tipo de criaturas que desaparecieron del planeta hace 65 millones de años. También en esta localidad riojana se encuentra El Barranco Perdido, un parque de aventuras que cuenta con actividades relacionadas con la paleontología, el deporte y la aventura al aire libre como un rocódromo, tirolina y varias piscinas.

Por otro lado, en Igea está el Centro de interpretación paleontológica, con restos óseos del Baryonyx y el Hypsilophodon y más réplicas de dinosaurios.

Mar, ciencia y aventuras en Donostia

Donostia cuenta con maravillosas playas urbanas para disfrutar con los más pequeños de la familia. Entre ellas está la de la Concha, con sus característicos toldos de rayas azules y blancos, aunque hay que tener en cuenta que suele estar muy concurrida; o la playa de Ondarreta, que tiene un ambiente más tranquilo y familiar y se encuentra junto al Peine del Viento, un espacio mágico donde se contemplan las esculturas de acero de Eduardo Chillida que se agarran a las rocas y desafían al mar.

En ambas se puede hacer windsurf, hay cursos de surf o piragüismo y también cuentan con instalaciones deportivas - la de Ondarreta tiene incluso una zona de columpios-.

En esta ciudad vasca podemos seguir explorando con los más pequeños en el museo de ciencias Eureka que cuenta con siete espacios: la sala Logik, con talleres de Lego; el Planetarium; Animalia; los jardines con miniaturas de Guipúzcoa y módulos de experimentación; el observatorio astronómico y la exposición permanente.

No nos podemos marchar de este lugar sin visitar el parque de atracciones del Monte Igueldo, construido en 1912. Se puede llegar en funicular y es posible montarse en numerosas atracciones para todas las edades, como la Montaña Suiza o el Río Misterioso.

Películas del Oeste en Almería

Nada mejor para conocer el Oeste de las películas en familia que ir al parque temático Oasys MiniHollywood situado en pleno desierto de Tabernas, Almería. Se pueden ver espectáculos en vivo, disfrutar de una gran reserva zoológica con más de 800 animales de 200 especies distintas, zona de piscinas y gran oferta de restaurantes.

Este espacio recrea un pueblo del oeste y cuenta con una iglesia, oficina del sheriff, un salón, con espectáculos de can-can, e incluso un banco, que alberga un Museo del Cine.

Más adentro en el desierto se encuentra Fort Bravo, otro set de rodaje que incluye cuatro partes: la zona americana, la mexicana, el fuerte Bravo y la zona de los nativos americanos con varios tipis, la típica tienda india.

Este género de cine también vino a Europa de la mano de directores italianos, de ahí que se le denominase Spaghetti Western. En la década de los sesenta el director italiano Sergio Leone vio en la provincia de Almería, y más concretamente en el desierto de Tabernas, el lugar de rodaje ideal para sus películas. De esta forma se convirtió en set de rodaje para filmes como El bueno, el feo y el malo (1966), La muerte tenía un precio (1965) o Por un puñado de dólares (1964).

En Almería, y especialmente en el parque natural de Cabo de Gata, hay multitud de playas increíbles para nadar, bucear y hacer snorkel.

Naturaleza en Andorra

Andorra, el pequeño país en los Pirineos, tiene mucha naturaleza que ofrecer en un territorio que cuenta con poco más de 77.000 habitantes.

Hay tres zonas de Andorra albergan Parques Naturales protegidos: el Vall del Madriu-Perafita-Claror, el Valle del Sorteny y los Valles de Comapedrosa. En todos ellos se puede disfrutar de rutas señalizadas, zonas de pícnic y lagos de alta montaña.

También encontramos el parque de aventuras Naturlandia que cuenta con el Tobotronc, el tobogán en la naturaleza más largo del mundo o los grandes parques en las estaciones de esquí que ofrecen actividades como escalada y tirolinas. También merece la pena visitar Mont Magic, en Canillo.

Bioparc en Valencia

Más de 150 especies de animales como leones, elefantes, chimpancés, rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, cebras y otros más desconocidos como ratas topo o lémures se encuentran en el Bioparc de Valencia, donde se recrean los paisajes más hermosos de África.

El parque está diseñado bajo el concepto de zoo-inmersión, que sumerge al visitante en una cuidada recreación de hábitats naturales y permite acercarse a los animales, vegetación y paisaje sin barreras visuales.

De esta forma, se puede explorar la extensa sabana con rinocerontes, antílopes y jirafas bajo la mirada de los leones. Entre gigantescos baobabs y cascadas se puede contemplar una imagen de la manada de elefantes. En las frondosas selvas centroafricanas destaca la presencia de las familias de gorilas y chimpancés o los leopardos. En la cueva Kitum se encuentra la única visión subacuática de hipopótamos en España en la recreación de los humedales africanos.

El parque participa en los programas europeos de conservación fuera del ambiente natural que luchan por evitar la desaparición de las especies. Fruto de este trabajo han nacido en Bioparc crías de animales en peligro de extinción como de gorilas, leopardos y jirafas.