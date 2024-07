Pozas y cascadas de aguas cristalinas: este paraje natural de Cuenca es perfecto para una escapada

El cielo azul y aguas turquesas. Así luce el paisaje en Las Chorreras de Cabriel: saltos, cascadas, cuevas antediluvianas y pozas de aguas cristalinas esculpidas con el paso del tiempo por el río homónimo. Su singularidad le valió para ser declarado Monumento Natural en 2019. Es una de las mejores de las piscinas naturales del país situada entre los pueblos de Enguídanos y Víllora, en la Serranía Baja de Cuenca.

La pureza de sus aguas —consideradas como las de mejor calidad de Europa a causa de la inexistencia de actividades económicas en la zona junto con la despoblación—, su importante pasado histórico y su biodiversidad llevaron a la Unesco a declarar a la extensión del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera también en 2019. El valle alberga una vegetación muy diversa y está habitado por aves rapaces, mamíferos reptiles, anfibios y peces.

Este paraje natural de la provincia de Cuenca se considera excepcional en el Sistema Ibérico por sus formaciones tobáceas, una piedra caliza porosa, ligadas a ambientes fluviales, siendo uno de los mejores ejemplos en España de una rampa tobácea Cuaternaria. Hoy en día las tobas y los estromatolitos (tobas construidas por bacterias) continúan en formación en las Chorreras.

De hecho, uno de los valores principales de este monumento natural son estos estromatolitos activos: cianobacterias iguales a las que empezaron a hacer la fotosíntesis en la Tierra hace 3.700 millones. Aunque son microscópicas, se puede reconocer su presencia en las rocas gracias a unas películas verdes y viscosas en las que viven, y que hacen resbaladizas las rocas.

Senderismo, deportes acuáticos y observación de aves

Para los amantes de la actividad, en Las Chorreras de Cabriel se puede realizar senderismo, deportes acuáticos y turismo de naturaleza, especialmente observación de aves.

Los que buscan emociones fuertes pueden optar por actividades como un recorrido en bicicleta de montaña (BTT CU-02) o el descenso de barrancos, o practicar puenting y rafting.

Cuando se remonta el río, el chapoteo es cada vez más limitado hasta el punto en el que el agua se encañona. Hay empresas de barranquismo en la localidad conquense de Enguídanos especializadas para recorrer las Chorreras del Cabriel con un extra de adrenalina. Se puede saltar desde un puente situado a 30 metros sobre las aguas del Cabriel. Otra actividad más sencilla es descender el río en una barca hinchable ya que no posee unos rápidos demasiado severos.

Aquellos que aman la naturaleza pero que no están dispuestos a realizar grandes esfuerzos físicos, pueden disfrutar de un baño en las frescas aguas del Cabriel o la contemplación de aves. Con paciencia pueden encontrarse en la zona águilas reales, águilas perdiceras y búhos chicos.

En cualquier caso, es esencial respetar el medio ambiente recorriendo a pie los senderos marcados y respetando las normas de este Monumento Natural, situado en la parte más oriental de la provincia de Cuenca, para evitar accidentes: no hay que practicar barranquismo en lugares que no están indicados para ello o darse un baño en zonas donde no está permitido.

El sendero de las Chorreras de Cabriel

Una ruta circular de 13,5 km recorre este magnífico paraje de la Serranía de Cuenca. Una de las mejores formas de conocer este paraje es con el sendero PR-CU-53 que sale del municipio de Enguídanos. Se puede recorrer a lo largo de todo el año, aunque merece la pena recordar que en invierno el río puede bajar con mucha fuerza y anegar las pozas.

La ruta tiene una duración de unas cuatro horas y no cuenta con mucha dificultad con un desnivel de apenas 321 metros, aunque tampoco está recomendada para personas con poca preparación.

El punto más alto de la ruta es Las Hoyas, donde se cruza la ruta GR-66. Tras el descenso y orillar el barranco del Cabriel, se llega al paraje de las Chorreras. Finalizado el verano, cada año un grupo de voluntarios se dedica a limpiar las Chorreras del Cabriel. Lo recomendable es llevarse siempre los residuos que se generen: desde envases y restos de comida hasta colillas y pañuelos de papel.

Cómo llegar a las Chorreras del Cabriel

Para llegar al monumento natural las Chorreras del Cabriel puedes hacerlo desde Enguídanos o desde Víllora:

Desde Enguídanos hay que localizar la CU-V-5014 en dirección noroeste, desde Enguídanos hacia Cardenete. Existe una ruta señalizada para recorrer el cañón por el que discurre el río Cabriel. Al tratarse de una zona natural de difícil acceso se recomienda buena condición física, además de ropa y calzado adecuados para la montaña.

Desde Víllora hay que coger la carretera CM-2109 dirección a Cardenete y a 800 metros girar a la izquierda dejando la carretera y circulando por un camino público 5 kilómetros hasta llegar al aparcamiento público ubicado en la parte alta de las Chorreras del Cabriel. Una vez en el aparcamiento, el acceso al monumento se realiza a través del sendero PR-CU 53 por lo que es recomendable hacerlo con calzado adecuado y teniendo en cuenta que es un terreno quebrado e incluso resbaladizo.

Es importante recordar que dentro del Monumento Natural se debe circular por el sendero de la izquierda y también que está prohibido pisar las cascadas, así como las zonas por donde está fluyendo el agua ya que el baño solo se podrá realizar en las pozas. Ni se puede fumar ni verter jabones o líquidos en el agua. Tampoco se puede hacer uso de flotadores, colchonetas, manguitos, sombrillas, sillas, mesas, carros, neveras o bebidas alcohólicas. Las mascotas han de ir atadas y su baño está prohibido.

Otras zonas naturales en Enguídanos y Víllora para completar la visita del Monumento Natural de las Chorreras del Cabriel son: