Antonio Maíllo, sumido en una "profunda reflexión personal", decidirá en febrero si vuelve a optar a liderar IU

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, se encuentra sumido en "una profunda reflexión de carácter personal", tras haber padecido un cáncer de estómago que ya ha superado, y que espera que le lleve a decidir en el próximo mes de febrero si se vuelve a presentar para revalidar el cargo como líder de la coalición de izquierdas en verano, cuando está previsto renovar los órganos.

En una entrevista con Europa Press, ha señalado que tras haber pasado un año convaleciente, tiene "una voluntad irrenunciable de intentar hacer compatible y conciliar el compromiso político con una vida sana" algo que, asume, "no siempre es fácil porque en política hay una atención tan extraordinaria y tan continuada que a veces lo hace difícil".

No le gustaría abandonar la política por problemas de salud, sino que si lo hace sea porque tenga "la convicción de hacerlo" basado en su compromiso con "la rotación y la temporalidad en las responsabilidades políticas".

Ha confesado que no quiere renunciar a tener un índice de calidad de vida que le pueda perjudicar en la salud. Pero todavía no ha decidido si optará a repetir como coordinador general. "Después de todo este año de sacudida no tocaba tomar una decisión, ni cuando estaba hospitalizado ni en el proceso de quimioterapia, esas no era las mejores condiciones para reflexionar, hay que hacerlo desde el sosiego, encontrándome bien, como estoy ahora", ha agregado.

Antonio Maíllo quiere hacer de la política algo conciliador con el cuidado de las personas "porque implícitamente en esa cultura política estamos dando un mensaje de contribuir a una sociedad más sana", toda vez que ha insistido en que, en el caso de abandonar la política, no le gustaría que fuera por motivos de salud, sino "por convicción".