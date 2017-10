La juez Núñez "excluye" a dos ex altos cargos de la Junta de una pieza de los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha decidido "excluir" al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez de la pieza separada por el ERE de Matadero de Fuenteobejuna tras aplicar el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

En dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada decide "excluir" de esta pieza a Barberá y a Márquez al entender que están siendo investigados "por su condición" de viceconsejero y de director de Trabajo, respectivamente, "y, en todo caso, por su conocimiento del uso del sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario", unos hechos que "como ya ha indicado" la Audiencia Provincial "son objeto" de la pieza política.

Los abogados del exviconsejero de Empleo y del ex director general de Trabajo pidieron a la juez que no dirigiera contra sus patrocinados la pieza separada por las ayudas a Matadero de Fuenteobejuna al entender que los hechos incluidos en la pieza 'política' absorberían los que se les imputan en dicha pieza, afectando al principio 'non bis in ídem', solicitud a la que se opusieron tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación que ejerce la Junta.

La juez subraya en los autos consultados por Europa Press que, tal y como señala la Audiencia, tras el auto de procesamiento dictado en la pieza 'política', "se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en el llamado caso de los ERE, de forma que dirigirse contra los mismos investigados en este procedimiento implica la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías", ya que "supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento".

"SISTEMA IDEADO Y MANTENIDO"

La magistrada señala que el auto de procesamiento dictado en la pieza 'política' "recoge una serie de hechos que básicamente comprenden la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del sistema, así como la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema ideado y mantenido, denominado 'procedimiento específico', entre los años 2000 y 2011".

En este punto, la magistrada dice que, según la Audiencia, "en el denominado procedimiento específico se enjuicia no sólo toda ayuda sociolaboral sino también toda ayuda directa y 'todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron'".

Según agrega, "los hechos que se investigan en esta causa constituyen, sin duda, pagos y ayudas concedidos y realizados en el marco del presunto ilegal 'sistema ideado y mantenido'", lo que "justifica que el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación en el denominado procedimiento específico, acuse no solo de prevaricación, sino también de malversación, acusación de la que deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron, como indica la Audiencia".

FERNÁNDEZ Y VIERA

"Del análisis de estas actuaciones no cabe la menor duda de que nos encontramos ante un pago realizado al amparo de dicho procedimiento y, por tanto, como señala la Audiencia Provincial, enjuiciado en el denominado procedimiento específico", zanja la juez.

Para finalizar, asevera que "lo hasta aquí señalado basta para estimar el archivo de la causa con respecto" a Barberá y Márquez, a quienes se trae a esta causa por su condición de viceconsejero y director general de Trabajo, respectivamente, "y, en todo caso, por su conocimiento y uso de este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario", hechos que "son objeto" de la pieza 'política' de los ERE.

En el caso de Juan Márquez, su "exclusión" de esta pieza ha llevado a la juez, además, a suspender la declaración como investigado prevista para el próximo día 16 de noviembre.

Cabe recordar que, con anterioridad, la juez ha excluido de distintas piezas tanto a Barberá como a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera por los mismos motivos.