Rivera, sobre el acuerdo de financiación andaluz: "Es fácil ponerse de acuerdo para pedir más para ti y subir impuestos"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado este jueves, sobre el acuerdo en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica que han alcanzado PSOE-A, Podemos, IULV-CA y PP-A en el Parlamento andaluz y al que no se ha sumado su formación, que es muy fácil "ponerse de acuerdo para pedir más para ti y, sobre todo, en este caso, para tener más capacidad para subir los impuestos".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Rivera ha indicado que le hace "mucha gracia eso del consenso andaluz", cuando se trata del "consenso de toda España". "Es muy fácil ponerse de acuerdo para pedir más para ti y, sobre todo, en este caso, para tener más capacidad para subir los impuestos, cuando la Junta de Andalucía es la que más alto ha tenido el IRPF toda la vida" y ha recordado que Ciudadanos ha conseguido que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones.

Ha indicado que él no es partidario de esos "consensos de brindis", como el del Parlamento andaluz, para luego ir a "pelearnos" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Rivera también ha criticado esa "especie de baronía que ejercen algunos líderes del PSOE y del PP por la que yo me pongo de acuerdo conmigo mismo, pero soy incapaz de ponerme de acuerdo con los de mi partido", al tiempo que ha indicado que habrá que ver si el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, o la presidenta de Islas Baleares, Francina Armengol, comparten la posición de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos.

Para Rivera, es increíble que los viejos partidos, que se supone que tienen que tener un plus de responsabilidad porque gobiernan en la mayoría de las comunidades, "sean capaces de decir una cosa en cada comunidad y luego ir al CPFF y no ponerse de acuerdo" y ha apuntado que en el PSOE "no están de acuerdo ni entre ellos".

En su opinión, el del Parlamento andaluz es un acuerdo "básicamente entre PSOE, IU y Podemos, al que el PP, en el último minuto y a última hora apareció, no se sabe de dónde, en el otro lado". A su juicio, esas son las cosas del PP en Andalucía, "que así le va".

Ha indicado que Ciudadanos se ha quedado solo "defendiendo que el cupo vasco es insolidario" y defendiendo también la posición del grupo de expertos sobre que hay que hacer una reforma "de verdad" del sistema de financiación. Ha indicado que él es más partidario de escuchar a los expertos que de "las unanimidades políticas por cada comunidad".

Rivera ha descartado que estas diferencias entre PSOE-A y Cs sobre la financiación autonómica pongan en riesgo el acuerdo de investidura que ambas formaciones suscribieron al principio de legislatura, ya que este asunto no está incluido en ese pacto y además cada formación puede tener sus posiciones legítimas.

El dirigente Cs ha indicado que lo que realmente le preocupa es que Susana Díaz no está dispuesta a acometer una reforma de la Ley Electoral de Andalucía o a abordar el asunto de la limitación de mandatos y eliminación de aforamientos. Ha indicado que de aquí a final de la legislatura se tienen que cumplir esos puntos y ha señalado que si Susana Díaz y el PSOE-A cambian de rumbo en el tema de la regeneración política, podrían "incluso negociar los presupuestos" para 2019, pero si llega al otoño "incumpliendo muchos de esos puntos, evidentemente, la legislatura, por lo menos por parte nuestra, estará agotada".

"Se decide en Andalucía cuándo acaba la legislatura"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recordado al presidente de Ciudadanos que "se decide en Andalucía cuándo acaba la legislatura, no en Madrid, y la fecha de las elecciones se decide aquí en Andalucía". En declaraciones a los periodistas realizadas en una visita a un colegio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Díaz, sobre una reforma de la Ley electoral, ha afirmado que "siempre" ha defendido, "y lo saben todos los partidos políticos", que "lo sano es que las reglas en la democracia se decidan entre todos".

En este sentido, ha añadido que "no estuvo bien" lo que hizo la expresidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, de "cambiar las reglas de juego para ponerlas a su beneficio". "Aquí las normas, lo que se refiere al proceso electoral, se cambian desde el consenso de todas las fuerzas políticas", ha concluido Susana Díaz.

La presidenta también ha pedido a Rivera que "no mienta" para "justificar que se ha quedado solo" en el Parlamento andaluz en el acuerdo sobre financiación autonómica "porque es falso que aparezca en el documento una subida de impuestos". Díaz ha incidido que entiende "que tenga que buscar una excusa para justificar que se han quedado solos porque 100 de los 109 diputados han aprobado la defensa de la financiación que necesita esta tierra y es justa".

No obstante, le ha recordado que en el documento "no aparece ninguna subida de impuestos, lo que aparece es una defensa clara y nítida de que Andalucía tiene que recibir aquello que le corresponde y que hay 220.000 andaluces que están fuera del sistema de financiación".

Además, Díaz ha señalado que "lo que llama la atención es que el planteamiento del documento de Ciudadanos recoja el principio de ordinalidad, que es lo que han defendido siempre los nacionalistas catalanes, que las comunidades más ricas reciban más y las que no, menos".

La presidenta de la Junta ha pedido a Ciudadanos "que hagan una reflexión y se sumen a la defensa de la financiación, que es la defensa de Andalucía". En este sentido, ha señalado que habla "bastante" con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, a que le recuerda que "todos los partidos tienen que estar en la defensa de Andalucía". "A mí a veces me ha costado disgusto, pero estoy aquí para defender esta tierra, y espero que todas las fuerzas políticas hagan lo mismo y que en los próximos días se sume".