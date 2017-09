Juan Manuel Sánchez Gordillo recolocará la estelada en Marinaleda y estará en Barcelona como "observador"

El alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU-LV-CA), ha señalado este jueves que recolocará la bandera estelada en el Ayuntamiento, la cual fue retirada de madrugada, así como estará este domingo 1 de octubre en Barcelona con motivo del referéndum planteado para ese día por la Generalitat catalana, suspendido por el Tribunal Constitucional, como "observador internacional".

En declaraciones a los medios, Sánchez Gordillo ha indicado la retirada de la bandera estelada que, pese a que "desconoce" el autor o los autores del hecho, "supone la plasmación del fascismo más retrógrado", que ya se dio "cuando también retiraron la bandera de Palestina del Consistorio". Asimismo, señala que "coincide" con una denuncia contenciosa-administrativa ante la Subdelegación del Gobierno indicando que no puede haber este símbolo en ningún ayuntamiento público.

En este sentido, el también miembro del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) ha señalado como "vergonzante" el hecho de que se hayan dado "tanta prisa" en denunciar "un símbolo de un pueblo que quiere más libertad" y que coincide "con un pueblo, como el andaluz, que tiene derecho a la autodeterminación, pues Andalucía es una nación sin soberanía".

"Si Andalucía tuviera soberanía se habría hecho la reforma agraria, habría una energía barata como la eólica y la solar puesta a todo ritmo e incluso en vez de importar energía se exportaría, se tendría una política agraria y no la que nos impone Bruselas y sus multinacionales; podríamos conseguir que la vivienda fuera un derecho y no una mercancía o que las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y de Rota (Cádiz), donde se manda la muerte a miles de inocentes a causa del petróleo, no existieran", ha abundado Sánchez Gordillo.

Para el primer edil, reclamar soberanía es un "hecho de clase y revolucionario", por lo que ha reseñado su "sí" al referéndum. Continuando esa línea, ha indicado que los andaluces "tenemos que tomar nota porque por razones históricas y actuales quien más necesita soberanía es Andalucía", así como que "si los medios de comunicación hubieran creado conciencia de pueblo hoy Andalucía no estaría donde está".

"Se ha olvidado que Blas Infante murió al grito de 'Andalucía Libre' durante el alzamiento militar de 1936 cuando preparaba un Estatuto de Autonomía que reconocía a Andalucía como nacionalidad histórica al igual que País Vasco, Cataluña y Galicia", ha continuado Sánchez Gordillo, quien ha subrayado que Marinaleda y su alcalde "estarán con el pueblo y su derecho a decidir", por lo que recolocará la estelada en el Ayuntamiento aunque le cueste "un delito penal por desobediencia".

"CLAMOR POPULAR IMPARABLE"

Preguntado por lo que va a acontecer este domingo, el también portavoz nacional de la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), ha apuntado que cree que van a impedir "por todos los medios" que se celebren el referéndum, sobre todo en "Barcelona y las grandes ciudades, para que no tengan legitimidad los resultados".

"Sin embargo, hay un clamor popular imparable, por lo que ponerle barrotes a ella es una cosa inútil, así que yo creo que los catalanes pueden lograr la independencia", ha apostillado, recalcando que "si al final hay altercados graves por evitar que la gente logre su derecho a decidir, el Gobierno de Madrid será muy responsable de los mismos".

Con todo, Sánchez Gordillo ha reclamado el derecho de autodeterminación, "que significa que cada pueblo o nación pueda con un referéndum libre y democrático decidir la cantidad de soberanía que quiere, si quiere federarse o independizarse", para Cataluña, País Vasco y para Andalucía.

En esa línea, ha lamentado que en Andalucía hayan "recortado y pisoteado" esa conciencia de pueblo "que se manifestó el 4 de diciembre de 1977", una fecha que "ningún Gobierno andaluz ha celebrado como fiesta nacional de Andalucía a pesar de que dos millones de personas salieran a la calle y que Alonso García Caparrós muriera en ella, precisament, por enarbolar una bandera blanquiverde".

SAT LAMENTA QUE LA DEMOCRACIA ESTÉ "COARTADA"

De otro lado, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha indicado que desde el SAT "mostrarán siempre su apoyo al hecho de la defensa a la democracia como se hizo al colgar la estelada de Cataluña en el Ayuntamiento de Marinaleda".

En ese aspecto, Reina ha censurado que "hayan quitado con nocturnidad y alevosía esa bandera", un acto que ha denominado como "vandálico" y que "no ha sido condenando lo suficiente" desde las instituciones actuales. "El SAT defiende una democracia que está siendo coartada por las fuerzas del 'desorden' del Estado español", ha apostillado.

El dirigente sindicalista ha recalcado su apoyo a que se cuelgue de nuevo la estelada en el Consistorio marinaleño "porque no supone ninguna ilegalidad ya que la ley debe estar al servicio de la ciudadanía".

"La retirada de esta estelada consiste un acto de terrorismo de estado perteneciente a una campaña orquestada por el sistema español y el sistema capitalista que está exprimiendo a un pueblo con necesidad de expresarse como el catalán", ha concluido.