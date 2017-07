Zarpazo de Blanca Manchón al campeonato del Mundo de raceboard

Tercer día maratoniano y de locos en el Campeonato del Mundo de windsurf de la clase Raceboard, en el que la andaluza Blanca Manchón ha dado un paso que, si bien no puede considerarse definitivo, sí la colocan con un pié en el primer cajón del podíum tras haber ganado las dos mangas disputadas.

El día de competición empezaba antes incluso de salir al agua, cuando la finladesa Tuuli Petaja colocada en segundo lugar, decidía cambiar de vela para recortar los 5 puntos que le separaban del primer puesto. De nada le sirvió. Blanca volvió a imponerse con autoridad en las dos mangas disputadas y aumenta a 8 los puntos de diferencia con la nórdica. Diferencia que otorga una tranquilidad a la sevillana pero que ni mucho menos la hace confiarse: “estoy muy contenta porque he reaccionado muy bien al cambio de material de Tuuli y he mantenido con solvencia el primer puesto. He dado un paso importante para ser de nuevo campeona del mundo y la cancelación de la tercera manga de hoy me ha beneficiado. Pero con 6 mangas todavía por disputar no hay nada hecho y sigo pensando sólo en la siguiente manga”.

La siguiente jornada para la deportista de Training For Gold y Blondy le deparará otras 3 mangas y con unas condiciones de viento esperadas más cómodas que en día anteriores. Sin lanzar las campanas al vuelo, cada vez está más cerca que el himno de España suene en Salou en honor a Blanca Manchón.