José Entrena gana las primarias socialistas en Granada con un 51,4% de los votos

El presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, ha resultado vencedor este domingo en las votaciones primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE en la provincia de Granada con un 51,4 por ciento de los apoyos, frente al 48,5 por ciento que ha conseguido el otro candidato, el alcalde de Maracena, Noel López.



Así lo ha indicado en rueda de prensa, con los dos candidatos, la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, que ha subrayado que han votado 4.962 afiliados de los 6.628 militantes socialistas de Granada que estaban llamados este domingo a participar en la elección del próximo secretario general del PSOE de Granada, por lo que la dirección provincial había habilitado 119 centros de votación en las agrupaciones locales del conjunto de la provincia.



José Entrena ha obtenido 2.449 votos, mientras que a Noel López lo han votado 2.315 militantes, habiéndose contabilizado 187 sufragios en blanco, y once nulos. Ha habido un 74,86 por ciento de participación en una jornada de votación que se ha desarrollado "con total normalidad y total transparencia" entre las 10,00 y las 20,00 horas en aquellas agrupaciones que tienen más de 100 militantes. Para el resto se ha establecido un horario reducido con un mínimo de cuatro horas.



En sus primeras declaraciones en rueda de prensa tras hacerse públicos los resultados de las primarias, el próximo secretario provincial del PSOE ha indicado que trabajará por un partido "unido, fuerte y cohesionado", para lo que tiene que "contar con todos". Aunque no ha precisado si propondrá a Noel López que entre a formar parte de su ejecutiva, José Entrena ha indicado que va a "contar con los mejores" para conseguir esa integración.



"No quiero que nos tengamos que mirar a nosotros mismos más", ha explicado Entrena, quien ha añadido que el PSOE ha dado un "ejemplo de participación" para ser "desde ya" un "instrumento que tiene que servir necesariamente para mejorar la provincia de Granada" y liderarla "política y socialmente".



"Somos una gran familia", ha agregado el próximo secretario provincial del PSOE, que quiere reforzar la influencia del partido en la provincia, pero también en Andalucía, España y Europa, desde la forma socialista de "entender las soluciones a los problemas", facilitando la "libertad" a aquellos granadinos que, a su parecer, no la tienen, al carecer de "recursos suficiente" para "vivir con dignidad" por estar en situación de desempleo o precariedad.



Ha señalado que esperaba un resultado "ajustado" después de que también lo fuera el de los avales que obtuvieron él y López para acceder a ser candidatos a las primarias de este domingo, que "ha salido muy bien".



En la misma comparecencia pública, en la sede provincial del PSOE de Granada, Noel López ha felicitado a su compañero, del que ha señalado sentirse "orgulloso", y que es, como secretario general, quien "tiene la responsabilidad" de gestionar el partido en la provincia "en la integración y en la unidad". El PSOE "no se puede gestionar con un 51 por ciento", sino "con una gran mayoría" y "poder levantar la voz tanto a propios como a ajenos", ha precisado el alcalde de Maracena.



López ha mostrado su confianza en que, "de aquí al día 21" de octubre, cuando será el congreso provincial en que será elegido secretario general, José Entrena, podrá "demostrar" el "diálogo y el consenso", y se ha puesto "a plena disposición" del ganador de las primarias y del partido.



En cuanto a la necesidad de más participación, "el partido lo merece", con un proyecto "reivindicativo" y que "genere ilusión" y "empodere a la militancia" para los "retos que tiene que "cubrir y lograr".



Para ser candidatos a la Secretaría General del PSOE de Granada, José Entrena y Noel López, hubieron de conseguir en forma de avales al menos el 20 por ciento de los apoyos de la militancia granadina, en un plazo que se cerró el pasado 16 de septiembre, en un proceso en el que también participó como precandidato el secretario local socialista en la capital granadina, José María Rueda, quien apoyó en las primarias estatales a Pedro Sánchez, mientras que Entrena y López apoyaron a Susana Díaz.



Cada mesa de votación ha tenido un presidente y dos vocales, y en cada centro se ha habilitado una cabina o espacio separado para garantizar la privacidad del voto. Al ir a votar, los militantes han tenido que identificarse mediante su DNI. A las agrupaciones locales se les ha facilitado todo el material para desarrollar las votaciones, como papeletas, sobres, urnas o modelos de actas.



La aún secretaria provincial socialista, Teresa Jiménez, ha reseñado, en este sentido, que las primarias han sido "una fiesta de la libertad y de la democracia", para hacer del PSOE una "referencia cada vez más hegemónica en el conjunto de la provincia".



El PSOE ha dado una "lección de transparencia" y "participación" habiendo "despertado" el proceso "ilusión" en la militancia, ha indicado Jiménez, que ha abogado por ir, "a partir de ahora, todos juntos" en la gestión del partido, que es "democrático" en su esencia.



El próximo 10 de octubre es el plazo límite para la recepción de los delegados que serán elegidos en sus respectivas asambleas municipales, locales y de distrito que participarán en el congreso provincial, que elegirá a Entrena secretario general para los próximos cuatro años el 21 de octubre, y de las enmiendas a la ponencia marco.