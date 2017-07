Ignacio Escolar: "No solo llegamos a nuestros lectores, sino que podemos comunicarnos con ellos"

Los cambios en el periodismo no tienen vuelta atrás y la relación entre profesionales y lectores nunca volverá a ser la misma: ahora "no solo llegamos a nuestros lectores, sino que podemos comunicarnos con ellos". Es una de las reflexiones que ha aportado el director de eldiario.es, Ignacio Escolar con sus conferencia 'Periodismo y Redes Sociales ¿aliados o enemigos?' en el curso de verano 'Periodismo y Redes Sociales' organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Porque las redes sociales han cambiado el modo de trabajar y afrontar la realidad para los medios de comunicación y obligan a llevar esta reflexión a las aulas.

Escolar ha sido el encargado de la conferencia inaugural donde ha desgranado aspectos negativos y positivos de esta nueva realidad. Una realidad donde las redes sociales "han cambiado por completo el monopolio de la agenda pública".

El director de eldiario.es no ha dudado en resaltar que hay más aspectos beneficiosos que perjudiciales o negativos con los Social Media. En palabras del periodista, "hemos encontrado otras maneras de llegar a nuestros lectores". Destaca como mayor activo de un periodista hoy día su firma y su marca personal: "Por primera vez, el periodista puede llevarse los lectores de un medio a otro". "Umbral no se llevó a sus lectores. Yo sí me llevé a los míos de público a eldiario".

Con un futuro del periodismo aún sin descifrar, Ignacio Escolar destaca que la publicidad como la conocemos es cosa del pasado y pone el acento en el poder de los lectores. Esa unión con los lectores, ese feedback, es "la única garantía de generar un medio independiente y rentable que pida cuentas al poder" a través de suscripciones y mecenazgos. La idea es "dedicarse al periodismo libre junto a lectores que apoyen" como en el caso de eldiario.es.

"Estamos en los primeros llantos de los medios de comunicación en Internet", y esto implica un modelo de producción donde también hay que tener más cuidado que nunca a la hora de publicar. Porque las redes sociales son perfectas para amplificar un error. "Hace 20 años un error de un periódico se comentaba en una barra de bar, o se enviaba una carta al director que publicaban o no", sin embargo ahora, un error se amplifica "a la velocidad de la luz". Aún así, Escolar lo ve como un elemento de riqueza bajo la premisa de que "entre el colectivo que te sigue habrá gente que sabe más que tú". Es este contacto directo entre lectores y periodistas el gran cambio del modelo de comunicación actual. E invita a hacer igual de visibles las rectificaciones: "Hay que ser humildes porque nos van a sacar los colores siempre".

La segunda portada de los lectores

Aunque no todo son beneficios. Escolar ha resaltado la pérdida de control de la agenda pública. Si antes "el director de un periódico decidía de qué se informaba y cómo se hacía", ahora "los diarios funcionan con una segunda portada, la que marcan los lectores en redes sociales". Antes se consumía lo que resaltaba el periódico y ahora "lo que publica tu prima en Facebook". El auge de las redes sociales ha llevado a un momento en el cual el consumidor termina por acceder solo a la información que le interesa, una información "sesgada y con prejuicios, básicamente lo que quieres oír". Conforme a esta idea, "el lector no entra todos los días en un periódico quizá, pero sí en Twitter, por lo cual hay que tenerlo en cuenta en el mundo del periodismo", apuntaba el periodista.

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa Sevillana presenta a Escolar L.M

"En Facebook es igual que Spotify - ha explicado- buscas descubrir música y no descubres nada. En música es interesante; en información es terrible. Solo recibes un trozo de la realidad, el algoritmo lo segmentó". Y aclara: "Twitter te da todo lo que sigues, Facebook no. En tu muro te muestra un porcentaje con un criterio que es un misterio, cambia cada cierto tiempo. Acabas en la posverdad". En cualquier caso, alerta sobre el poder de las redes: "Ni siquiera vuestras parejas saben tanto como saben de vosotros las redes sociales; el día que se aúnen twitter y facebook, ríete tú de la CIA", augura.

Respecto a la intermediación entre periodistas y personajes públicos, Escolar ha hecho hincapié en la importancia de las redes sociales para los personajes públicos: "Ahora el político pone el tweet, se comenta sobre esto, y se elimina la repregunta". La actualidad política ha llegado a un punto donde las personalidades no necesitan un periodista para comunicar sus mensajes a la sociedad; "sólo con un móvil es posible".

Más de 355 ponencias en Carmona

Las palabras de Escolar han precedido a un amplio elenco profesional que reunirá a periodistas de la talla de Jesús Maraña, Vicente Vallés, Olga Rodríguez, Ignacio Ramonet o Monserrat Domínguez dentro de este curso 'Periodismo y Redes Sociales" hasta el 5 de julio.

Este es uno de los 40 cursos que engrosan la amplia lista ofrecida por la Universidad Pablo de Olavide sevillana, que se muda a Carmona para el verano. Temáticas que abarcan desde la moda, seminarios sobre el terrorismo yihadista o el cambio climático y reunirá más de 800 alumnos hasta el próximo 25 de agosto.