El debate sobre el estado de Gran Canaria se enroca en el transfuguismo y revive los fantasmas del pasado en el PP

Gran Canaria afronta esta semana el debate sobre el estado de la Isla. Una oportunidad que, en teoría, permite discutir sobre la hoja de ruta que debe seguir para dinamizar su economía, avanzar hacia un territorio más sostenible o disminuir las situaciones de vulnerabilidad y pobreza que sigue padeciendo una parte de sus ciudadanos, entre tantas otras cuestiones. Sin embargo, la primera sesión celebrada este martes se ha topado también con reproches entre excompañeros de grupo de Gobierno (los cuatro que se presentaron con Podemos), con fantasmas del pasado (la crisis entre Bravo de Laguna y el PP en el anterior mandato, con la sombra de José Manuel Soria) o la postura que tomarán algunos partidos de cara a las no tan lejanas elecciones de 2019. Hasta la moción de censura presentada por Unidos Podemos a Mariano Rajoy y las palabras que Román Rodríguez dedicó a Pablo Iglesias han tenido cabida en este debate.

El presidente insular, Antonio Morales (NC), inauguró el pleno haciendo un amplio repaso por las acciones que ha llevado a cabo su Gobierno en los últimos dos años. A pesar de las dificultades y el estado de parálisis con el que aseguró haberse encontrado algunos proyectos al llegar al Cabildo (la central Chira-Soria, el Siam Park, carreteras…) celebró haber podido desatascar todas esas iniciativas y defendió disponer de una “estrategia de trascendencia, de futuro y de cambio de modelo”.

Morales aludió a las críticas que ha recibido por parte de medios de comunicación y sectores empresariales acusando a su Gobierno de que la isla no avance. Sobre ello, destacó que hay “datos alentadores” como la creación de casi 1.300 empresas nuevas, que el paro haya bajado en 11.700 personas y las ocupadas crecieran en más de 7.600. También subrayó que los afiliados a la seguridad social en dos años aumentaron en 28.000 personas. El turismo, señaló, crece por encima de la media regional y la terminal de Gran Canaria ya es la quinta del país y tiene conexiones con más de 140 aeropuertos. Asimismo, recalcó que el empleo turístico ha aumentado un 15 %. Por ello, insistió en que Gran Canaria “sí que transmite confianza a los inversores”.

Los desequilibrios históricos entre islas, especialmente entre Gran Canaria y Tenerife, también salieron a relucir en el debate. Un tema que ha coincidido con el informe de la Confederación Canaria de Empresarios, que recoge que esta última isla recibió 3.400 millones de euros más que Gran Canaria de los fondos públicos durante la crisis. Mientras, el Gobierno Insular destacó que el desequilibrio no se ha producido en los últimos dos años, sino en los últimos 20, cuando el Cabildo de Gran Canaria ha estado “en un 80% de veces en manos del PP”, subrayó Carmelo Ramírez (NC). Algo que la oposición criticaría más tarde acusándole de haber estado en diferentes “colores políticos”.

Los consejeros Raúl García Brink (NC), María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez (del grupo de los no adscritos) ALEJANDRO RAMOS

Transfuguismo

La palabra tránsfuga no deja de colarse una y otra vez en los plenos del Cabildo desde que el pasado mes de marzo se rompiera el pacto con Podemos. Los miembros del Gobierno Insular han vuelto a defender a la consejera de Igualdad, María Nebot y al consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez este martes, aludiendo a que los informes jurídicos del Cabildo así como uno externo les avalan. Ambos consejeros siguen insistiendo en que son miembros de Podemos y que no han abandonado el partido, solo su grupo en el Cabildo para pasar a los no adscritos.

La polémica volvió a la Casa Palacio cuando Nebot y Rodríguez señalaron que están en el Gobierno porque fueron elegidos por los ciudadanos y volvieron a reprochar que la ruptura del pacto no se hubiera “consultado a las bases”. La consejera de Igualdad lanzó un dardo a su excompañero de grupo Miguel Montero al cuestionar su función como portavoz de Podemos y al preguntarle si tiene la doble militancia, ya que formó parte del PSOE años atrás.

El portavoz de Podemos aseguró que no contestaría a insultos y recordó que su grupo no ha gastado ninguna moción en el asunto del transfuguismo porque cree que hay otros temas más importantes para Gran Canaria y que el Gobierno siempre le tendrá de su lado en lo que beneficie a la mayoría. Sin embargo, sí que caldeó el ambiente asegurando que “hemos pasado de tener un consejero que mataba cabras (en referencia Juan Manuel Brito) a otro que tala pinos ( en referencia a la polémica en Tamadaba)”.

Además, insistió en que desde Podemos ya han pedido perdón porque “no teníamos controles para que determinada gente se nos colara en las listas". Más tarde, la consejera de Igualdad volvía a atacarle apuntando a los malos resultados que obtuvo en la lista con la que concurrió a las últimas primarias que celebró el partido por la carrera a la Secretaría General de Podemos Canarias. “La gente no lo quiere”, aseguró Nebot.

Sobre las críticas de Montero a la acción de Gobierno, el vicepresidente insular, Ángel Víctor Torres (PSOE) lamentó que estas declaraciones causen la "sonrisa" del PP. Por su parte, el portavoz de Podemos le acusó de no defender que la primera Consejería de Igualdad fue la de Isabel Guerra, "aunque ahora no estén a buenas".

Los consejeros de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Ylenia Pulido y Miguel Montero ALEJANDRO RAMOS

Los ‘fantasmas’ del anterior mandato

Cuando se habla de transfuguismo también se señala al expresidente del Cabildo de Gran Canaria y ahora portavoz de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna. El grupo de Gobierno lo pone de ejemplo cuando no pudo acabar el mandato pasado como miembro del PP. Carmelo Ramírez señala que la Ley de Cabildos se aprobó precisamente para situaciones como esa y que en el caso de Nebot y Rodríguez insistió en estar avaladas por la Ley.

Bravo de Laguna se mostró indignado con que se compare su situación con la actual ya que él se vio forzado a abandonar el PP. “¿Usted cree que tres meses antes de las elecciones yo fui tránsfuga del PP o víctima del PP?”, preguntó a Ángel Víctor Torres para añadir que además no fue tránsfuga porque a las siguientes elecciones se presentó con unas siglas diferentes.

Además, el consejero de Unidos por Gran Canaria reprochó al Gobierno Insular que se vanaglorie de proyectos continuados de su mandato, "como el acercamiento de las gradas del estadio, que decían que era un capricho del niño Bravo".

El grupo del PP en el Cabildo de Gran Canaria (primera fila) y de Unidos por Gran Canaria (segunda fila) ALEJANDRO RAMOS

La Triple paridad

El PP quiso atribuir a su acción en el Parlamento el haber conseguido un mejor reparto de los fondos del FDCAN. Felipe Afonso El Jaber insistió en que gracias a su propuesta no se ha aplicado la triple paridad.

Ante estas afirmaciones, el presidente insular ha insistido al igual que sus compañeros en el pacto en que ha sido el propio Gobierno insular quien ha alzado la voz y ha logrado frenar esta idea del Ejecutivo, como también hicieron con la introducción del gas en la isla, a lo que dijeron que "no" y que apostarán por las renovables.

Los populares también se han atribuido parte del crecimiento económico de Gran Canaria, asegurando que se debe a las políticas de Mariano Rajoy y han criticado que en la isla "se crezca un poco menos". Los miembros del grupo de Gobierno han recalcado que El Jaber dibuja una realidad que no se corresponde a la situación actual.

Debate de propuestas

La sesión continuará este miércoles a las 11.00 de la mañana con un debate de las propuestas que han presentado los distintos grupos políticos y la aprobación de algunas de ellas.

Podemos ha adelantado que a las ocho que tenían previsto presentar ( Ecotasa; Orquesta Filarmónica; Oasis de Maspalomas; Comisión de puertos, ciudades e islas; Museo Arqueológico; "replantear" el plan de cooperación para que se incluya a Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán; la creación de becas de investigacióno la inclusión de las cláusulas sociales para la contratación) se le sumarán otras dos, ya que esperaban una "mano tendida" de Antonio Morales y no la han apreciado.