La alcaldesa de Mogán dice que los 12.000 euros pagados a 'La Razón' nada tienen que ver con el premio

La alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha dicho este jueves que el acuerdo alcanzado con el periódico La Razón para pagarles 12.000 euros "no tiene nada que ver con el premio" que recibió el Ayuntamiento el pasado verano.

Según un decreto de la alcaldía del pasado mes de octubre al que ha tenido acceso Canarias Ahora , el Consistorio destinó estos 12.000 euros (IGIC incluido) a través de un contrato menor del servicio para Estrategia de Comunicación y Promoción Turística del Municipio de Mogán, en el Periódico La Razón, en periodo entre julio 2017 a junio 2018 a cambio de cuatro inserciones, siendo la primera de ellas una entrevista a página completa con motivo de los Premios de Turismo VD Viajes.

La entrevista fue publicada el 7 de julio, solo cuatro días después de que el municipio fuera galardonado por el diario dirigido por Francisco Marhuenda, que sostiene que se trata de un acuerdo comercial "como tienen todos los periódicos" y su objetivo es "promover" el municipio de Mogán. Las otras inserciones consisten en tres páginas a publicar en el diario entre julio de 2017 y junio de 2018.

En declaraciones a la Cadena Cope, Bueno ( que está de baja por maternidad a pesar de que acudió al último pleno ) defendió que "no es la primera vez que el Ayuntamiento de Mogán cierra un acuerdo con este diario" y afirmó que "no hemos pagado nada, hemos concertado y cerrado contratos de publicidad, entre otros con La Razón, no tiene que ver el premio con los 12.000 euros".

"El que se crea esa noticia...como está redactada lo único que indica es que eso no es acorde a la realidad. Fuimos premiados por el diario La Razón, del grupo Atresmedia. Cosa distinta es la política de comunicación que tenemos con los distintos medios a nivel nacional, regional, insular y local, que contratamos para difundir el trabajo que realizamos. No es la primera vez que concertamos publicidad con medios nacionales", sentenció Bueno.

Este periódico antes de publicar la información, y dado que la alcaldesa está de baja, intentó este miércoles en reiteradas ocasiones hablar con Mencey Navarro (portavoz de Ciuca, partido que junto al PSOE gobierna en el municipio) para recabar su versión, pero no logró hablar con él ni le respondió al mensaje enviado a través de WhatsApp. Sí se recabó la versión de la alcaldesa accidental, la socialista Pino González, quien indicó que desconocía este acuerdo y que en el pacto cada partido gestiona sus áreas.

En la citada emisora de radio también se habló con la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, partido que está en la oposición. La política nacionalista anunció que va a pedirle "responsabilidad patrimonial porque no son solo 12.000 euros, se han gastado cerca de 300.000 euros en lo que va de mandato. Hay algunos medios que parecen el boletín oficial de Onalia Bueno".

La respuesta de la alcaldesa fue una amenaza tanto a Santiago como a Canarias Ahora. "Lo que habrá que preguntarle a doña Isabel Santiago es el dinero que se está insertando de publicidad de una dirección general, donde su marido es director general de Industria y Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que inserta dinero en determinados medios digitales -en alusión a Canarias Ahora- y que le dan cobertura a todas las noticias que saca Nueva Canarias en Mogán donde su marido también es miembro del comité ejecutivo, ahí habría que pensar qué está haciendo con esos fondos el Cabildo, porque nosotros el dinero que gastamos lo gastamos en publicidad institucional, no en publicidad política, porque de Ciuca nunca ha salido nada en los medios de comunicación a través de otros fondos". Cuestionado por el periodista de cuánto dinero es este acuerdo, Bueno solo dijo que "estamos esperando a que nos den la respuesta".

Bueno no se acordó que antes de que ostentara el bastón de mando en Mogán estuvo en la oposición y que Ciuca conformaba grupo con Nueva Canarias. Por aquel entonces, Canarias Ahora también publicaba las notas de prensa de este partido.