La Asociación de Abogados Cristianos se queda sola en la denuncia contra Drag Sethlas

La Asociación de Abogados Cristianos se ha quedado sola en la denuncia contra Drag Sethlas (nombre artístico de Borja Casillas) por su actuación en los pasados carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. A su declaración de este lunes ante la jueza como investigado por un presunto delito de incitación al odio y otro de ofensa a los sentimientos religiosos no se ha presentado ni el fiscal ni el ciudadano de Sevilla que también lo había denunciado.

Casillas ha reiterado que no pretendía ofender, ni insultar o humillar a los cristianos por su performance del pasado mes de febrero en la que aparecía vestido de la Virgen María y más tarde de cristo crucificado. Una actuación le permitió alzarse con el título de drag ganador del carnaval pero que a los pocos días desató la polémica por la reacción de la Iglesia, con unas duras declaraciones del Obispo de Canarias que confesó estar más triste por la virgen 'drag' ganadora del Carnaval que por el accidente de Spanair. Posteriormente, pidió perdón a las víctimas del siniestro.

El joven ha respondido a las preguntas de la acusación particular que ha querido conocer si era consciente del daño que podía hacer a otros con su actuación, si había sido idea suya y cómo fue el transcurso de la preparación del espectáculo. Casillas insistió en que sólo se trató de una manifestación artística y que está tranquilo porque no pretendía ofender a nadie.

Por parte de la Asociación de Abogados Cristianos acudió un abogado sustituto y no la abogada que impulsó la denuncia. El representante de este colectivo no quiso hacer declaraciones a los periodistas.

Según informó la abogada de Borja Casillas, Isabel Saavedra, a la comparecencia de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, no acudió el fiscal aunque no puede concretar si el motivo se debe a que el Ministerio Público ya archivó hace unos meses la denuncia impulsada por la Asociación de Abogados Cristianos. Un ciudadano de Sevilla también presentó una denuncia pero no hay abogado ni procurador que se haya presentado.

Saavedra explicó que ahora sólo queda esperar a que se archive el caso o la jueza pida más pruebas y se abra juicio oral. No obstante, confía en que en un periodo corto de tiempo acabe la fase de instrucción, "que por Ley son seis meses", recordó pero "como abogada espero que esto no llegue más lejos".

La abogada reitera que lo más lógico es que su cliente sea absuelto, al igual que ha sucedido con otros casos como el de Rita Maestre o Javier Krahe.

Casillas volvió a defender que para elaborar su espectáculo se inspiró en cantantes como Lady Gaga o Madonna que también han utilizado símbolos religiosos sobre el escenario.

El acusado espera que esta pesadilla se acabe pronto y descarta tomar algún tipo de represalias por lo ha tenido que pasar todos estos meses. S u deseo es que la situación se aclare cuanto antes, que se archive el caso, y así, "cada uno con lo suyo y Dios con lo de todos", subrayó.

La Asociación de Abogados Cristianos denunció primero a Drag Sethlas ante la Fiscalía, que archivó esa denuncia al no apreciar ánimo de ofender a una religión en el espectáculo, sino “una crítica ácida” realizada en un contexto festivo, el del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, el colectivo ultraconservador decidió acudir al juzgado de guardia e interponer una querella. La comparecencia de Borja Casillas ante la jueza ha sido aplazada hasta en dos ocasiones. Ahora habrá que esperar a que el caso se archive o se abra juicio oral.