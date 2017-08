Las madres de cuatro terroristas se manifiestan en Ripoll contra el atentado de Barcelona

Familiares y conocidos de varios de los terroristas que fueron abatidos en Cambrils en la madrugada del pasado viernes se han concentrado este sábado en la plaza de su pueblo, Ripoll, para rechazar el terrorismo y en señal de duelo.

Una treintena de personas que se ha citado por WhatsApp, entre las que se ha identificado a las madres de cuatro de los atacantes, han lanzado consignas de "no al terrorismo" y han exhibido carteles en los que se podía leer "no en mi nombre". Numerosos vecinos del pueblo se han acercado con curiosidad a la concentración, en la que no ha habido parlamentos.

Los concentrados portaban carteles en los que se leía "no en mi nombre" Pau Rodríguez

Una de las asistentes, que se ha identificado como prima de Younes Abouyaaqoub, el terrorista fugado y que en estos momentos sería el principal sospechoso de haber conducido la furgoneta de la Rambla, ha declarado a Catalunya Ràdio que los jóvenes fueron radicalizados por el imán Essati. Según ha asegurado esta familiar, eran personas que habrían empezado a rezar hacía poco, aunque la familia no sospechó por su súbito interés por la religión al considerarlo una consecuencia natural de la edad.

La comunidad musulmana en el pueblo de Ripoll, donde vivían varios de los terroristas, se encuentra consternada. Este sábado por la tarde la mezquita del imán sospechoso de radicalizar a los jóvenes de la célula que atacó el jueves ha abierto las puertas para llamar al rezo, sin que finalmente se haya celebrado por la poca afluencia de fieles.