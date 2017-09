La Policía acude a la sede de la CUP pero no consigue registrarla

Agentes de la Policía Nacional han acudido este miércoles a la sede central de la CUP, en el barrio del Eixamble en Barcelona. Las fuerzas policiales pretendían llevar a cabo un registro de las oficinas, pero una concentración espontánea ha repelido a los agentes, que han acabado marchándose del lugar al no disponer de orden judicial. La intervención pretendía llevarse a cabo por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría de Información.

ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) September 20, 2017

La propia CUP ha difundido a través de Twitter la llegada de los agentes a su sede y ha indicado que había militantes en su interior. Varios diputados del partido en el Parlament han acudido a la sede al conocer la noticia y han sido identificados por los agentes. Decenas de simpatizantes y miembros destacados de la formación, como el exdiputado David Fernàndez, han acudido también hasta el lugar para protestar por la acción policial.

Uno de los momentos de la gente echando a la Policía de la puerta de la sede de la CUP. pic.twitter.com/kBkGJBrPcn — Arturo Puente (@apuente) 20 de septiembre de 2017

Tras una importante afluencia de gente, la concentración ha rebasado el cordón policial y se ha interpuesto entre los agentes y la puerta de la sede. Ha habido cargas policiales y forcejeos, pero los efectivos, algo más de una docena, no han podido disolver la movilización. Finalmente el exdiputado Fernàndez, tras una charla con los agentes, ha anunciado que no el dispositivo no tenía orden judicial de registro. El dispositivo policial ha acabado marchándose y los manifestantes se mantienen en torno a la sede para protegerla de futuras acciones policiales.

La Policía Nacional identifica a dos diputados de la CUP en el exterior de la sede del partido, este 20 de septiembre de 2017.

El despliegue policial se ha producido en el marco del mandamiento judicial para intervenir material relacionado con el referéndum independentista impulsado por la Generalitat. Este miércoles, la Guardia Civil ha desarrollado una operación en la que han sido detenidas 14 personas, la mayor parte de ellas altos cargos de la Generalitat, y se han incautado de cerca de 10 millones de papeletas destinadas a la consulta en una nave industrial a las afueras de Barcelona.