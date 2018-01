C's vincula la marcha de Mas con la sentencia del caso Palau y los 'comuns' esperan que sirva para "cerrar una etapa neoliberal"

Los 'comuns' y Ciutadans han sido los primeros partidos en reaccionar a la marcha de Artur Mas de la presidencia del PDeCAT. El diputado electo de C's en el Parlament Carlos Carrizosa ha vinculado la renuncia de Artur Mas a que el 15 de enero se publicará la sentencia del caso Palau, que podría concluir que la extinta Convergència se financió ilegalmente.

Carrizosa ha afirmado en rueda de prensa que Mas era líder de ese partido durante la presunta financiación ilegal de Convergència, por lo que ha concluido que sería de una de las condenas "más graves" por corrupción de un partido.

"Si el señor Mas hubiese dimitido antes de 2010, antes de los recortes, de que se fueran las empresas, antes de que se fracturase la sociedad catalana, no habríamos llegado hasta aquí, porque hasta aquí nos trajo el señor Mas", ha asegurado Carrizosa, tras tachar al expresidente de "nefasto" para Catalunya.

Por su lado, La diputada electa de Catalunya en Comú Podem en el Parlament Elisenda Alamany ha asegurado que las clases trabajadoras de Catalunya recordarán "el nombre de Mas durante mucho tiempo" por sus políticas de recortes.

En declaraciones a los periodistas, ha ironizado sobre que prefiere no pensar que la dimisión de Mas como presidente del PDeCAT "no tiene nada que ver" con la sentencia del caso Palau. "Me gustaría pensar que con la despedida de Mas cerramos una etapa de política neoliberal, de política oscura de recortes y que con su marcha ponemos fin a esto, pero eso está por ver", ha concluido.