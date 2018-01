Roger Torrent llama a "poner fin a la intervención" de Catalunya tras ser elegido presidente del Parlament

El diputado de ERC Roger Torrent se ha convertido este miércoles en el noveno presidente del Parlament de Catalunya desde la recuperación de las instituciones tras la dictadura franquista. Su nombre ha sido el elegido por los 65 diputados independentistas presentes en la Cámara, obteniendo una mayoría simple en la segunda votación.

Torrent se ha impuesto por nueve votos al candidato de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, que ha logrado 56 apoyos, uno menos que la suma de C's, PP y PSC. Nueve diputados han votado en blanco, los ocho del grupo parlamentario de los 'comuns' y, previsiblemente, un representante del bloque constitucionalista.

En su discurso tras tomar posesión como presidente, Torrent ha evitado las palabras protocolarias y se ha expresado en un tono marcadamente político. "No sería responsable si no denunciara los ocho escaños vacíos", ha dicho sobre los tres diputados en prisión y los cinco huidos a Bruselas que no han podido acudir a la sesión de constitución del Parlament.

Torrent ha llamado además a "poner fin" a la intervención del Estado con el 155 y a "recuperar" y "restituir plenamente" las instituciones catalanas. Las palabras del nuevo presidente del Parlament llegan después de que ERC y JxCat hayan pactado que Torrent propondrá a Carles Puigdemont como candidato a la investidura, aunque los dos grupos independentistas no han acordado todavía la fórmula para investir a Puigdemont a distancia.

"Defenderé que se puedan oír las 135 voces del Parlament, los que están y los que no pueden estar aquí", ha aseverado Torrent, tras mostrar su disposición a "coser la sociedad catalana". "Más allá de las convicciones políticas y personales están los principios, y yo quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato", ha zanjado.

El nombre del diputado fue anunciado este martes por su partido como el elegido para convertirse en la segunda autoridad catalana durante esta legislatura, en sustitución de Carme Forcadell. ERC buscaba una persona de total confianza del partido, además de libre de procesos judiciales, por lo que la figura de Torrent se acabó imponiendo para el cargo.

Torrent, nacido en la localidad de Sarrià de Ter en 1979, es alcalde de su pueblo desde 2007 y entre 2011 y 2012 fue portavoz de ERC en la Diputación de Girona. Además ha compatibilizado su cargo municipal con el de diputado en el Parlament desde 2012. En la pasada legislatura el diputado fue el portavoz adjunto del grupo de JxSí, y su nombre tomó relevancia durante la campaña como sustituto de Marta Rovira en algunos debates. Será el presidente más joven que ha tenido el Parlament en toda su historia.

Costa y Espejo-Saavedra, vicepresidentes

El pleno también ha escogido a Josep Costa (JxCat) y José María Espejo-Saavedra (C's) como vicepresidentes primero y segundo del Parlament, al obtener Costa 65 votos y Espejo-Saavedra 57. Ocho diputados, los de los 'comuns', han votado en blanco. En esta votación, a diferencia de la elección del presidente, los 57 diputados de C's, PSC y PP sí han votado en bloque.

Josep Costa es profesor de teoría política en la Universitat Pompeu Fabra y acudió en el número 17 a las listas de JxCat. Espejo-Saavedra ya ocupó la vicepresidencia segunda de la Cámara la pasada legislatura. Los secretarios primero, segundo, tercero y cuarta de la Mesa serán Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan García (C's) y Alba Vergés (ERC).

El bloque independentista ha conseguido este miércoles mantener la mayoría en la Mesa en la sesión de constitución del Parlament pese a la ausencia de 8 de sus diputados, tres presos y cinco fugados en Bélgica. En conjunto, los independentistas suman cuatro miembros en la Mesa (dos de JxCat y dos de ERC) por tres los constitucionalistas (dos de C's y uno del PSC).