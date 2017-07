BComú i la resta de partits tomben la proposta de la CUP d'expropiar la catedral de Barcelona

Tots els grups municipals, a excepció de la CUP-Capgirem, han rebutjat de forma contundent la proposta dels cupaires que plantejava que l'Ajuntament de Barcelona es fes amb la propietat de la catedral per obrir un economat i una escola de música. Els grups ho han fet en una votació aquest dijous al ple del Consell de Ciutat Vella en què han carregat contra la formació anticapitalista.

El conseller de la CUP al districte, Joan Suqué, ha defensat l'expropiació per considerar que hi ha un incompliment de la funció social de la propietat a la catedral. La formació assegura que la catedral contribueix de manera "implícita i explícita" a la gentrificació i massificació turística del centre de la ciutat.

"Company Joan, votarem en contra de la proposició", li ha dit breument el portaveu de BComú a Suqué. Per la seva banda, la representant d'ERC, Maria Josep López, ha emplaçat la CUP a tractar possibles ubicacions per als equipaments proposats: "Necessitem un centre de les Arts -Sí, però la catedral és molt inadequada per a un ús així", ha justificat.

El portaveu del Grup Demòcrata ha recordat l'anterior proposta de la CUP per retirar l'estàtua de Colom, dubtant que s'hagi de debatre una proposta "amb ganes de tenir retweets". Qui més contundent s'ha mostrat en el seu vot contrari ha estat el socialista Oriol Casabella, que ha qualificat la proposta de "xorrada".

Ciutadans i PP es mofen de la proposta

S'ha estès més en la seva justificació del vot la portaveu de Ciutadans, Julia Barea. "Al·lucino sempre amb les seves exposicions", ha reconegut la portaveu taronja, que li ha explicat a la CUP que després de rebre la proposta no se la van prendre seriosament: "Algú va proposar per què no demanem baixar la lluna?". "Per què no l'han ocupat? Vostès el que volen és convertir la catedral en un Can Vies", li ha etzibat en referència al centre social de Sants.

En una línia similar s'han expressat els populars. "Impressionant i surrealista, però he de felicitar-lo pel show", li ha dit la seva portaveu, Elisabeth Jiménez, després de recriminar-li que amb la proposta la formació únicament pretenia cridar l'atenció.

En el torn de rèplica, el portaveu de la CUP ha lamentat el to de les respostes recordant que existeixen a l'Estat 4.000 propietats que estan catalogades com a susceptibles de discutir la propietat, segons una sentència d'un tribunal europeu. Així mateix, ha recordat que Podemos ha plantejat a les Corts aragoneses intentar recuperar per via judicial propietats registrades a l'església pel procediment de immatriculació.

El portaveu de la CUP també ha citat els casos de Còrdova i de Palma on es planteja la propietat dels edificis per protegir el patrimoni. Precisament Suqué ha recordat a Oriol Casabella que en el cas de Còrdova la petició comptava amb el suport dels socialistes. "La 'xorrada' que dius l'ha demanat el PSOE amb Podem a Còrdova", ha dit.