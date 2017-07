Samarretes i vambes "Top manta": els venedors ambulants de Barcelona creen la seva pròpia marca

En els propers dies, sobre les mantes dels venedors ambulants de Barcelona hi haurà una nova firma. No serà l'enèsima falsificació. "Top manta" serà la primera marca comercial creada pels manters, i al principi s'estamparà en sabatilles i samarretes comprades a majoristes. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants, que impulsarà el projecte dins de la cooperativa que el col·lectiu va crear el passat mes d'octubre (aliena a la impulsada per l'Ajuntament de Barcelona), pretén amb aquesta acció "reforçar l'autonomia del col·lectiu".

El Sindicat ha explicat a aquest mitjà que els advocats pròxims al col·lectiu ja treballen en el registre de la marca, que servirà -segons el col·lectiu- per esquivar el delicte de propietat industrial que es comet amb l'ús de material falsificat. "Volem estar per sobre dels discursos que diuen que venem còpies i falsificacions", ha destacat un portaveu del col·lectiu.

Els manters han jugat a despistar amb el nom utilitzat: "Top manta" ha estat la designació amb tons pejoratius que s'ha fet de la seva activitat fins ara. "El que durant molt de temps va ser un acte de discriminació, quan ens deien 'top manta', ja no ho és. Ara reivindiquem el concepte i dignifiquem la paraula. Per a nosaltres és un terme de solidaritat, de lluita, de reivindicació", ha destacat el mateix portaveu.

El logotip creat per "Top manta", al qual ha tingut accés Catalunya Plural, té dues lectures: en primer lloc es distingeix el característic tros de tela utilitzat per la venda; en segon, una onada, que vol mostrar el trajecte marítim que molts venedors realitzen fins arribar a Europa.

Els primers productes de la marca mantera seran samarretes i vambes Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes

Malgrat que en un principi s'elaboraran estampats de la marca en sabatilles i samarretes comprades a majoristes, l'objectiu és treballar també sobre motxilles i carteres. I fins i tot fer roba pròpia; alguns dels membres del col·lectiu tenen experiència en la confecció. El Sindicat també treballa en la venda de llibres comunitaris africans, una idea que molts dels venedors que han passat per Itàlia han importat de les cooperatives locals.

Al principi, la cooperativa pròpia creada pel Sindicat serà la que distribueixi el material, del qual el col·lectiu ja ha rebut algunes còpies. Aquests dies ja treballa per trobar alguns espais a Barcelona. Segons el Sindicat en menys d'un mes hi haurà una tirada més gran, però per a això necessiten fons. El col·lectiu apel·la a "consumidors ètics de la ciutat" per aconseguir-los.